Paar besucht Hochzeit – und bemerkt Mega-Fauxpas

Ein eigentlich freudiger Anlass entwickelte sich für ein Paar aus den USA zu einem unangenehmen Moment.

Als Nicki Swan und ihr Partner die Hochzeit einer Bekannten besuchten, ahnten sie zunächst nicht, dass ihnen ein peinlicher Fauxpas bevorstand.

Voller Vorfreude trafen die beiden bei der Feier ein und gesellten sich zu den anderen Gästen. Doch schon nach kurzer Zeit wurde ihnen klar, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Während sie sich in die Menge einfügten, fiel ihnen ein entscheidendes Detail ins Auge – oder besser gesagt: ihr eigenes Erscheinungsbild im Vergleich zu allen anderen.

Nicki Swan trug ein helles, geblümtes Kleid, ihr Partner ein ebenso auffälliges, hellblaues Hemd mit floralem Muster. Eigentlich eine fröhliche und durchaus passende Wahl für eine Hochzeit – doch an diesem Tag lagen sie damit komplett daneben. Denn offenbar gab es einen klaren Dresscode, den die beiden übersehen hatten: Sämtliche anderen Gäste waren ausnahmslos in Schwarz gekleidet.

Einladung nicht gelesen

Der Grund für das modische Missgeschick war schnell gefunden. Wie Swan später selbst einräumte, hatte sie die Einladung nicht gründlich genug gelesen – oder sie schlicht verloren. „Wenn man die Hochzeitseinladung verliert, vergisst man auch einige Details darauf“, schrieb sie zerknirscht zu einem TikTok-Video, das die Situation festhielt. Darin ist zu sehen, wie das Paar etwas verlegen in die Kamera lächelt, bevor ein Schwenk die schwarz gekleidete Gesellschaft zeigt – ein deutlicher Kontrast.

Das Video verbreitete sich rasant und wurde millionenfach aufgerufen. In den Kommentaren zeigten sich viele Nutzer amüsiert, andere konnten das unangenehme Gefühl gut nachvollziehen. Einige gaben sogar zu, sie hätten die Feier an ihrer Stelle sofort verlassen.

Ganz so weit kam es jedoch nicht. In einem späteren Update erklärte Swan, wie sie und ihr Partner die Situation retteten. Zwar verließen sie nach dem Empfang zunächst die Feier, doch nur, um das Problem zu beheben. Eine Freundin, die in der Nähe wohnte, half kurzerhand aus und brachte ihr ein passendes Kleid. Für ihren Partner fand sich ebenfalls schnell eine Lösung: In einem nahegelegenen Geschäft kauften sie ein neues Hemd.

Dank dieser spontanen Rettungsaktion konnten die beiden schließlich doch noch entspannt an der Hochzeit teilnehmen. Aus einem peinlichen Fehltritt wurde so am Ende eine amüsante Geschichte – und eine Erinnerung daran, wie wichtig ein genauer Blick auf die Einladung sein kann.