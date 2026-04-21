Verdacht auf Tierquälerei: Österreichische Springreiterin angezeigt

Vorwürfe erschüttern den Reitsport. Gegen eine österreichische Springreiterin wurde Anzeige wegen Tierquälerei erstattet.

Die Tierschutzorganisation PETA hat Anzeige gegen die österreichische Springreiterin Alessandra Reich erstattet. Hintergrund sind Videoaufnahmen, die zeigen sollen, wie sie ihr Pferd bei mehreren Turnieren wiederholt und heftig mit der Gerte auf die Flanke schlägt.

Anzeige und Vorwürfe

Die Szenen stammen laut Angaben unter anderem von der Turnierserie „Sunshine Tour“ in Spanien im Januar und Februar sowie von einem Wettbewerb im September 2025 bei München. Für den Vorfall in Deutschland wurde am 9. März Anzeige bei der Staatsanwaltschaft München II erstattet.

Die deutschen Behörden können jedoch nur Vorfälle im Inland verfolgen. Für mögliche Vergehen in Spanien sind sie nicht zuständig.

Behörden eingeschaltet

Zusätzlich wurde das Kreisveterinäramt Unterallgäu informiert. Alessandra Reich betreibt ein Pferdegestüt im bayerischen Buxheim. PETA fordert ein mögliches Tierhalte- und Betreuungsverbot.

Auch Verbände wurden eingeschaltet. Sowohl die deutsche FN als auch der Weltverband FEI wollen den Fall prüfen.

Kritik von PETA

PETA-Experte Peter Höffken äußert sich deutlich: „Wenn Alessandra Reich ein Pferd wiederholt mitten auf Turnierplätzen mit der Peitsche bestraft, was wird sie dann erst tun, wenn niemand zuschaut?“

Er fordert weiter: „Wir fordern das Veterinäramt, die FEI und die FN auf, Reichs Trainingsmethoden zu untersuchen und sicherzustellen, dass sie nie wieder Pferde misshandelt. Leider ist ein solcher Umgang mit Pferden kein Einzelfall beim Springreiten.“

Frühere Skandale im Sport

Der Fall sorgt für große Unruhe im Reitsport und könnte weitreichende Konsequenzen haben. Bereits 2024 vor Olympia wurde die dreimalige Goldmedaillen-Gewinnerin Charlotte Dujardin gesperrt, nachdem ein Video aufgetaucht war, in dem sie ihr Pferd innerhalb einer Minute 24-mal mit einer Peitsche schlug.

Auch in Deutschland gab es bereits früher einen großen Skandal: 1990 wurde Reitsport-Legende Paul Schockemöhle gezeigt, wie er mit einer Holzstange gegen die Beine von Pferden schlug.