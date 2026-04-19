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Air New Zealand
© Air New Zealand

Ab 18. Mai buchbar

Diese Airline bietet Hochbetten für Economy-Gäste an

19.04.26, 23:06
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Air New Zealand will mit den ersten richtigen Betten für Economy-Gäste punkten. Das "Skynest" sind stundenweise buchbare Schlafkabinen und stark limitiert. Zusätzlich gelten bestimmte Regeln.

Als erste Fluggesellschaft bietet Air New Zealand Etagenbetten in ihren Flugzeugen an. Das sogenannte "Sky Nest" soll Gästen in der Economy Class die Chance geben, einen erholsamen Schlaf während des Fluges zu genießen. Das Konzept wurde schon vor drei Jahren angekündigt.

Buchbar sind die Betten ab dem 18. Mai, so die Airline. Zusätzlich gibt es neue Details zu den Hochbetten. Ab November kommt das "Sky Nest" auf der Strecke zwischen Auckland und New York zum Einsatz. Die Linie ist einer der längsten kommerziellen Flüge weltweit. Das System wird in der neuen Boeing 787-9 Dreamliner verbaut sein.

Kleine Liegeplätze

Die sechs Liegeplätze sind als Etagenbetten angeordnet. Drei Betten liegen übereinander und in einem kompakten Block zwischen Economy und Premium Economy. Die Liegeplätze sind zwei Meter lang und etwa 58 Zentimeter breit. Die Betten sind mit Matratze, Kissen, Decke und Vorhang für Privatsphäre ausgestattet. Zusätzlich besitzen sie Beleuchtung, Belüftung und USB-Anschlüsse. Nutzer bekommen ein kleines Amenity Kit mit Schlafmaske, Socken, Ohrstöpseln und Pflegeprodukten.

Air New Zealand
© Air New Zealand

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Fluggäste können die Betten nicht durchgehend buchen, sondern nur in Zeitfenstern. Pro Flug sind zurzeit zwei Schichten geplant. Die sind jeweils vier Stunden lang. Dazwischen gibt es eine halbe Stunde Pause. Die Crew reinigt und bereitet in dieser Zeit die Kabinen für den nächsten Gast vor. Somit können die Betten während eines Fluges mehrfach verkauft werden.

Airline will mehr Konform auf Langstreckenflügen anbieten

Der Luxus ist nicht ganz günstig. Pro Schicht kostet die Kabine zum Start rund 420 Euro. Glückliche Passagiere erhalten für diesen Preis auch ein Upgrade. Für die Buchung der Betten wird zusätzlich ein normales Flugticket in Economy oder Premium Economy benötigt. Jeder Fluggast darf nur eine Schicht buchen.

Mit den Etagenbetten will Air New Zealand mehr Komfort auf Langstreckenflügen anbieten, ohne die Preisklasse der Business Klasse zu erreichen. Laut der Airline sind die Schlafphasen so festgelegt, dass sie einem natürlichen Rhythmus folgen.

In der Schlafkabine gelten bestimmte Regeln. Doppelbelegung ist nicht möglich. Essen während der Nutzung ist ebenfalls nicht gestattet. Bei Gerüchen bittet die Airline die Gäste um Rücksicht. Schnarchen ist kein Problem, da Ohrstöpsel zur Ausstattung gehören.

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