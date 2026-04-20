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Schloss Gamlitz
© Facebook/Schloss Gamlitz

Kilger-Beben

Schloss-Betreiber meldet Insolvenz an

20.04.26, 18:35
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Das Firmenimperium von Investor Hans Kilger kommt nicht zur Ruhe. Jetzt hat auch die Gesellschaft hinter dem bekannten Schloss Gamlitz in der Südsteiermark Insolvenz angemeldet.

Am Montag wurde bekannt, dass die Domaines Kilger Schloss Gamlitz Betriebs GmbH Insolvenz angemeldet hat. Das berichtet unter anderem die "Kleine Zeitung" unter Berufung auf die Kreditschützer von AKV und KSV1870. Damit setzt sich die Pleitewelle im weit verzweigten Reich des bayerischen Investors Hans Kilger fort. Von der aktuellen Insolvenz seien unmittelbar 57 Gläubiger und 15 Beschäftigte betroffen. Die Überschuldung belaufe sich laut Bericht auf rund 2,1 Millionen Euro, wobei zusätzliche Forderungen verbundener Unternehmen im Raum stehen.

Das sind die Ursachen der Pleite

Die Ursachen für das finanzielle Aus der 2018 gegründeten Gesellschaft, die für den Hotel- und Restaurantbetrieb im Schloss Gamlitz zuständig ist, seien vielfältig. Neben den massiven Einschränkungen während der Corona-Pandemie machten dem Unternehmen auch die Inflation und der zunehmende Fachkräftemangel zu schaffen.

Das Unternehmen soll nach einer kurzfristigen Fortführung liquidiert werden. Aktuell stehen den Millionenverbindlichkeiten (Überschuldung beträgt 2,1 Millionen Euro) nur geringe Aktiva in der Höhe von 27.000 Euro gegenüber. Kreditschützer prüfen nun jedoch, ob Ansprüche aus früheren Investitionen in die Betriebsgebäude geltend gemacht werden können.

Kilger-Imperium unter massivem Druck

Die Pleite in Gamlitz ist nicht der erste Rückschlag für den Investor. Bereits Ende Februar geriet die zentrale Kilger-Gesellschaft unter Druck. Bei der Hauptgesellschaft wurde Mitte März eine Schätzung von über 80 Millionen Euro an Schulden publik.

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