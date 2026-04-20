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© APA

Stabilisierung

OMV holt sich 56.000 Tonnen Rohöl aus der Notstandsreserve

Von
20.04.26, 14:02
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Die OMV hat sich 56.000 Tonnen Rohöl aus der staatlichen Pflichtnotstandsreserve gesichert, wie das Wirtschaftsministerium am Montag bekanntgab.  

Die Menge wurde demnach zu marktüblichen Preisen bereitgestellt, um zur Stabilisierung der Energiemärkte beizutragen. Im März gab Österreich im Rahmen der Collective Action der Internationalen Energieagentur (IEA) 325.000 Tonnen Rohöl frei. Insgesamt beträgt die Reserve Österreichs 2,47 Mio. Tonnen Rohöl, Benzin, Diesel und Kerosin.

"Seit heute werden 56.000 Tonnen Rohöl aus den österreichischen Notstandsreserven in die Raffinerie Schwechat gepumpt", sagte Michael Niklas, Geschäftsführer der Erdöl-Lagergesellschaft (ELG) am Montag. "Die ELG Group ist auf derartige Auslagerungen bestens vorbereitet und auch für mögliche weitere Krisenszenarien gut gerüstet." Bereits 2022 wurden wegen des Ukraine-Krieges 61.500 Tonnen Rohöl an die OMV verkauft. Die Notstandsreserve sei in Linz, Wien und Lannach gelagert, aber auch im Ölhafen in Triest, teilte Niklas im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radios mit.

Allerdings werde sich dadurch am Preisniveau nichts bzw. nur wenig ändern, merkte Klaus Weyerstrass vom Institut für höhere Studien (IHS) im Ö1-"Mittagsjournal" an. Die Ankündigung der Freigabe habe womöglich eine dämpfende Wirkung gehabt, jetzt sei nicht mit einem Effekt zu rechnen, so der Ökonom.

Diesel und Kerosin

Derzeit sei die Versorgung in Österreich gesichert, merkte das Wirtschaftsministerium an. Die Pflichtnotstandsreserve reiche für rund 90 Tage. Sollte die Krise jedoch andauern, sei ab Mai mit einem Rückgang des verfügbaren Angebots in Europa zu rechnen, teilte die EU-Kommission mit. Dies betreffe vor allem Diesel und Kerosin.

"Österreich ist vom Weltmarkt nicht abgekoppelt", kommentierte das Wirtschaftsministerium die Markteinschätzung. "Wenn sich die internationale Lage nicht entspannt, hat das auch Auswirkungen auf Österreich. Die Collective Action der IEA ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Marktes, genau deshalb beteiligt sich Österreich an der gemeinsamen internationalen Maßnahme: als Vorsorge für unser Land und zur Stabilisierung jenes Markts, von dem auch wir abhängen."

Das Rohöl muss in einer Raffinerie in Österreich verarbeitet werden und darf auch nur hierzulande angeboten werden. Die Freigabe von Rohöl aus der Notstandsreserve erfolgt auf Basis einer Verordnung des Wirtschaftsministeriums, wobei auch der Energielenkungsbeirat angehört wird. Aber auch der Hauptausschuss des Nationalrates muss der Verordnung zustimmen. Erst dann setzt die ELG die Verordnung entsprechend um.

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