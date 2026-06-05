Wiener Handel boomt dank Fußball-WM

Der Wiener Handel rechnet rund um die Fußball-WM mit einem deutlichen Mehrumsatz - Knabbersnacks, Getränke, Trikots und Fernseher stehen besonders hoch im Kurs.

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Mit dem Handel dürfte ein Gewinner der Fußball-WM bereits feststehen: Allein in Wien werden die zusätzlichen Einnahmen wohl die Marke von 100-Mio. Euro überschreiten, wie die Wiener Wirtschaftskammer am Freitag mitteilte. Die Prognose beruht auf Vergleichswerten der Europameisterschaft 2024, an der Österreich ebenfalls teilgenommen hat.

2024 gaben die Wiener 117 Mio. Euro für Anschaffungen in Zusammenhang mit der EM aus. Eingekauft wird alles, was zum Fußballschauen dazugehört. Die Wiener Handelsobfrau Margarete Gumprecht erwartet nun Umsätze in ähnlicher Höhe: "Rund um die WM wird vieles eingekauft, was zum gemeinsamen Fußballerlebnis dazugehört. Snacks, Getränke und Grillzubehör ebenso wie Trikots, Fanartikel, Fernseher, Beamer oder Unterhaltungselektronik. Für viele wird die WM auch zum Anlass, geplante Anschaffungen gerade jetzt umzusetzen."

Die Fußball-WM bringe Gumprecht nach zusätzliche Einnahmen - vor allem Lebensmittelhandel, Sport- und Fanartikelhandel sowie der Elektrofachhandel würden rund um das Turnier mit mehr Geschäft rechnen.