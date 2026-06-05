Heißes Comeback
Madonna versext New York und die Charts
Sie ist wieder da! Pop-Queen Madonna ließ Donnerstag Abend New York ausflippen. Gratis-Konzert am Times-Square als Promo für ihr neues Album "Confessions II", das am 3. Juli erscheinen soll. Und da stellte sie vom Opener "i Feel So Free" bis zum "Finale „Hung Up" ihre nun auch schon 67Jahre in Frage. Eine ebenso flotte und freche Pop-Revue, für die sich die ewige Sex-Königin in ein sündiges rosa Korsett schmiss. Dazu gab’s einen graublauen BH, verspielten Body, passende Overknee-Strümpfe sowie silberne kniehohe Stiefel. Ein Hauch von Lolita-Erotik.
Madonna Live: Mehr Sex geht nicht
Dazu packte Madonna natürlich wieder die laszivsten Bewegungen das Pop aus: Zwischen Hits wie "Bring Your Love" und der Live-Premiere von "Love Sensation" spreizte sie immer wieder Beine. Dazu gab’s den obligaten Griff in den Schritt und gar zweideutige Stellungen auf einer Glaswand und mit einer Soundbox. Zehntausende Fans am Auszucken
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Mit "Confessions II" liefert Madonna "einen Liebesbrief an die Dance-Musik und an alle Orte und Gemeinschaften, die sie erschaffen oder genießen". Der Chart-Erfolg scheint garantiert. Schon mit der brandneuen Single "Loe Sensation" stürmt sie bei uns auf Platz 1 der iTunes-Charts. Sogar noch vor dem WM-Hit Stripes and Stars von Paul Pizzera.
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