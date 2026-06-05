Madonna versext New York und die Charts

Madonna rührte mit einem Mini-Konzert in New York die Werbetrommel für ihre neue CD "Confessions II" und zeigte sich dabei wieder als sündige Pop(o)-Lolita.

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Sie ist wieder da! Pop-Queen Madonna ließ Donnerstag Abend New York ausflippen. Gratis-Konzert am Times-Square als Promo für ihr neues Album "Confessions II", das am 3. Juli erscheinen soll. Und da stellte sie vom Opener "i Feel So Free" bis zum "Finale „Hung Up" ihre nun auch schon 67Jahre in Frage. Eine ebenso flotte und freche Pop-Revue, für die sich die ewige Sex-Königin in ein sündiges rosa Korsett schmiss. Dazu gab’s einen graublauen BH, verspielten Body, passende Overknee-Strümpfe sowie silberne kniehohe Stiefel. Ein Hauch von Lolita-Erotik.

Madonna ist die Königin des Sex. © GC Images

Madonna Live: Mehr Sex geht nicht

Dazu packte Madonna natürlich wieder die laszivsten Bewegungen das Pop aus: Zwischen Hits wie "Bring Your Love" und der Live-Premiere von "Love Sensation" spreizte sie immer wieder Beine. Dazu gab’s den obligaten Griff in den Schritt und gar zweideutige Stellungen auf einer Glaswand und mit einer Soundbox. Zehntausende Fans am Auszucken

Laszive Spiele auf einer Glaswand. © GC Images

Auch eine Boom-Box musste für Madonnas Sex Show herhalten. © GC Images

Verrucht, verruchter Madonna! © GC Images

Nur wenige Momente ihres Auftritts blieben Jugendfrei. © GC Images

Eine Show wie aus dem Stripclub! © GC Images

Mit "Confessions II" liefert Madonna "einen Liebesbrief an die Dance-Musik und an alle Orte und Gemeinschaften, die sie erschaffen oder genießen". Der Chart-Erfolg scheint garantiert. Schon mit der brandneuen Single "Loe Sensation" stürmt sie bei uns auf Platz 1 der iTunes-Charts. Sogar noch vor dem WM-Hit Stripes and Stars von Paul Pizzera.