NÖ Theatersommer startet stark auf Schloss Sitzenberg

Vorhang auf im Arkadenhof! Die Sommerspiele Schloss Sitzenberg haben den niederösterreichischen Theatersommer 2026 mit einem Knallstart eröffnet.

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Die Premiere von „Der Raub der Sabinerinnen" am 3. Juni begeisterte Publikum und Prominenz gleichermaßen.

Sommerspiele begeistern mit Komödie

Worum geht's? Professor Gollwitz (hypernervös und erzkomisch: Kurt Hexmann) hat in seiner Jugend heimlich ein Theaterstück geschrieben – und will das um jeden Preis vor seiner strengen Gattin Friederike (Michaela Ehrenstein) verbergen. Als der windige Theaterdirektor Striese (brilliant und sächselnd: Stephan Paryla-Raky) mit seiner Wandertruppe auftaucht, nimmt das Chaos seinen Lauf: Notlügen, fliegende Türen, Verwechslungen ohne Ende – das Premierenpublikum lachte sich sprichwörtlich scheckig!

Der Bürgermeister Erwin Häusler, Intendant Martin Gesslbauer und Landtagspräsident Karl Wilfing. © Sommerspiele Schloss Sitzenberg

Regisseurin Anke Zisak setzt auf Tempo und Spielfreude, das Ensemble rund um Stephan Paryla-Raky und Michaela Ehrenstein – Mitbegründerin der Sommerspiele – lieferte auf ganzer Linie ab; eine tolle Ensemble-Leistung. Die Kostüme wurden von Petra Teufelsbauer gestaltet und das optische Gesamtbild wurde durch die Maske von Coco Schober komplettiert.

Mit "Der Raub der Sabinerinnen" beweist Intendant Martin Gesslbauer einmal mehr, dass die Sommerspiele Schloss Sitzenberg ein Garant für gute Komödien sind. Nachdem er alle Gäste herzlich willkommen hieß, gab er einen Überblick über die Historie des Festivals und zeigte auf, was das Publikum von den diesjährigen Sommerspielen erwarten kann. Danach sprach er allen beteiligten Partnern großen Dank aus, die die Umsetzung eines solchen Festivals ermöglichen. Dazu gehört selbstverständlich auch die Gemeinde Sitzenberg und ihr Bürgermeister Erwin Häusler, der ebenfalls auf die Bühne kam, um einige schöne Gedanken an die Anwesenden zu richten. Anschließend übergab dieser das Wort an den Präsidenten des NÖ Landtages Karl Wilfing, der in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ebenfalls alle Anwesenden begrüßte und seine Wertschätzung für den wichtigen Beitrag betonte, den die Sommerspiele Schloss Sitzenberg alljährlich zur Kulturlandschaft Niederösterreich leisten

Noch bis 28. Juni ist das Stück zu sehen! Fr./Sa. 19:30 Uhr, So. 17:30 Uhr. Tickets: tickets.sommerspiele-sitzenberg.at oder unter +43 664 94 90 803. Regenfeste Kleidung empfohlen – Schirme sind nicht erlaubt!