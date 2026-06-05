Co-Gastgeber Mexiko fertigt Serbien ab

Co-Gastgeber Mexiko hat die Generalprobe vor der Fußball-Weltmeisterschaft überzeugend mit 5:1 gegen Serbien gewonnen.

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In Toluca geriet "El Tri" eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel gegen Südafrika zunächst in Rückstand, drehte dann aber auf und kann mit viel Schwung ins Turnier gehen. Nach Schlusspfiff wurde die Mannschaft unter Feuerwerk von den Fans bejubelt. Mexiko eröffnet die WM in Mexiko-Stadt am 11. Juni und trifft in der Gruppe außerdem auf Tschechien und Südkorea.

Petar Stanic (19.) brachte die nicht für die WM qualifizierten Serben nach einem Patzer der mexikanischen Abwehr in Führung. Johan Vásquez (34.) und ein Eigentor von Stefan Bukinac (45.+2) sorgten aber noch vor der Pause für Mexikos Führung. Bukinacs Rückpass erwischte Torhüter Filip Stankovic auf dem falschen Fuß und rollte ins Tor. Raúl Jiménez (57.), ein Eigentor von Adem Advic (72.) und Luis Chavéz (90.) sorgten für die weiteren Treffer der Gastgeber. Bei den nicht in Bestbesetzung angetretenen Serben spielte Dejan Zukic vom WAC in der zweiten Halbzeit.