DAS haben Alaba und Arnautovic im Flieger gespielt

Nach einem 11-Stunden-Flug landeten unsere WM-Helden in Los Angeles.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist am Donnerstag für ihre erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren in den USA gelandet. Nach einem über elf Stunden langen Flug setzte die Maschine um etwa 12.30 Uhr Ortszeit (21.30 MESZ) in Los Angeles auf.

David Alaba gab nach der Landung Einblicke in den Flug. „Es war ein bisschen lange, aber gut“, erzählt der ÖFB-Kapitän dem ORF. Er habe „vier, fünf Stunden“ schlafen können und hat sich ansonsten die Zeit mit seinen Kollegen vertrieben.

© APA/MAX SLOVENCIK

„Marko und ich haben Ludo King auf dem iPad gespielt. Es war okay“, so Alaba weiter. Bei Ludo King handelt es sich dabei um eine moderne Version von „Mensch ärgere dich nicht“.

Weiter ins Team-Camp

Nach der Landung ging es für die ÖFB-Auswahl um Teamchef Ralf Rangnick mit dem Bus ins WM-Basecamp im luxuriösen Hotel Ritz-Carlton Bacara in Goleta bei Santa Barbara direkt an der Pazifikküste. Das Auftaktspiel ist am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien angesetzt. In der Gruppenphase geht es am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas gegen Weltmeister Argentinien und am 28. Juni (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien weiter.