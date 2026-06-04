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Heikle Situation

WM-Star darf nicht in die USA einreisen

Switzerland's forward #7 Breel Embolo (C) celebrates scoring his team's first goal during a friendly football match between Switzerland and Jordan ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament at the Kybunpark stadium in St. Gallen on May 31, 2026. (Photo by Ennio LEANZA / AFP)
© APA/AFP/ENNIO LEANZA
Unerwarteter Dämpfer für Breel Embolo: Der Schweizer Star-Stürmer wartet seit Tagen auf seine Einreise-Bewilligung für die USA und verpasst das wichtige Trainingslager vor der Weltmeisterschaft.
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Der Angreifer sitzt unfreiwillig auf Nadeln und verpasst womöglich den wichtigen WM-Test gegen Australien am Samstag.

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Während das Schweizer Nationalteam bereits am Dienstag nach San Diego abhob, musste der Star-Stürmer zu Hause bleiben. Auch am Donnerstag lag noch keine Erlaubnis vor, weshalb ein Einsatz beim Match am Samstag immer unwahrscheinlicher wird.

Persönlicher Besuch in der Botschaft

Der 29-Jährige versuchte am Mittwoch alles und erschien sogar persönlich bei der US-Botschaft in Bern, um die Situation direkt vor Ort zu klären. Laut "Blick" gab es zwar die Zusage für eine prioritäre Behandlung, die Fäden laufen jedoch im US-Außenministerium in Washington zusammen. Embolo benötigt statt der üblichen ESTA-Genehmigung nun ein spezielles Visum.

Urteil sorgt für Probleme

Grund für die bürokratische Blockade ist eine Straftat aus dem Jahr 2018. Für dieses Delikt wurde der Fußballer erst in diesem Frühjahr rechtskräftig verurteilt. Die Behörden in den Vereinigten Staaten fordern deshalb zusätzliche Dokumente und Informationen an, bevor sie grünes Licht für die Einreise geben.

Wettlauf gegen die Zeit

Die nächste Chance auf einen Direktflug von Zürich nach Los Angeles besteht erst am Freitag. Selbst wenn die Genehmigung sofort eintrifft, würde der Teamspieler nach dem rund 15-stündigen Flug weniger als 24 Stunden vor dem Anpfiff im Camp ankommen. Ein Startplatz im Testspiel rückt damit in weite Ferne.

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