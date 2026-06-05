WM-Knall: FIFA ändert jetzt sogar die Nationalhymne

Wenige Tage vor Beginn der WM verkündet die FIFA eine Riesen-Änderung.

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Die FIFA hat wenige Tage vor Turnierbeginn eine neue Zeremonie vorgestellt, die den Kreis der Beteiligten deutlich erweitert. Künftig stehen nicht mehr nur die 22 Spieler der Startformation auf dem Rasen, sondern sämtliche 26 Kaderspieler eines Teams. Während der Nationalhymnen versammeln sich alle Akteure gemeinsam um ein großes Banner im Mittelkreis und bilden einen Kreis statt der bislang üblichen Reihe. Ziel sei es, jedem Spieler die Möglichkeit zu geben, diesen besonderen Moment unmittelbar auf dem Feld zu erleben.

Weitere Änderungen

Neben der neuen Aufstellung kündigt der Weltverband weitere Änderungen an. Die Mannschaften werden von Kindern und Jugendlichen begleitet, während im Mittelkreis große Banner und Nationalflaggen präsentiert werden. Zudem sollen zusätzliche visuelle Elemente die Atmosphäre aufwerten. Im Verlauf des Turniers könnten laut FIFA sogar farbiger Rauch und Pyrotechnik Teil der Zeremonie werden. Das traditionelle Mannschaftsfoto bleibt allerdings bestehen. Nach den Nationalhymnen verlassen die Ersatzspieler wieder den Platz, sodass die offiziellen Teamfotos weiterhin ausschließlich mit der Startelf aufgenommen werden.

© GEPA pictures/ Philipp Brem

Die Neuerungen passen zur allgemeinen Ausrichtung der WM 2026, die von der FIFA als größte und zugleich publikumsnächste Weltmeisterschaft der Geschichte vermarktet wird. Erstmals wird das Turnier in drei Gastgeberländern ausgetragen und umfasst 48 Mannschaften sowie 104 Spiele. Bereits die Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt soll mit internationalen Musikstars, groß angelegten Showelementen und einer starken Inszenierung mexikanischer Kultur neue Maßstäbe setzen.

Unter Fans werden die Änderungen unterschiedlich aufgenommen. Während viele die Einbeziehung aller Kaderspieler als angemessene Würdigung des gesamten Teams begrüßen, sehen andere darin eine weitere Amerikanisierung der Fußball-Inszenierung. In sozialen Netzwerken wird bereits diskutiert, ob zusätzliche Showeffekte wie Rauch, Licht- und Pyrotechnik den traditionellen Charakter der WM-Zeremonien verändern könnten. Fest steht: