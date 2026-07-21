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Top Ten

Studenten lieben Wien

Der imposante Stephansdom in Wien mit detailreicher gotischer Fassade und buntem Ziegeldach.
© APA/Max Slovencik
Wien überzeugt Studierende nicht nur mit Forschungsstärke, sondern vor allem auch mit Lebensgefühl – und das reicht locker für die Weltspitze.
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Wien hat es im QS-Ranking der besten Städte für Studierende in die Top Ten geschafft: Rang neun, mit Bestnoten bei der Lebensqualität. An der Spitze liegt Seoul vor Tokio und London, beste europäische Stadt ist München.

23 Kriterien

In die Rangliste des Hochschulanalyse-Unternehmens Quacquarelli Symonds (QS) flossen 23 Indikatoren aus sechs Bereichen ein: Lebensqualität (u.a. Sicherheit, Luftverschmutzung, Gesundheitsversorgung), Leistbarkeit, Beschäftigungssituation und Studierendenmix – ergänzt durch eine Umfrage unter Studierenden selbst.

Wiens Trümpfe

Neben der Lebensqualität punktet Wien beim Anteil internationaler Studierender und in der Umfrage. Auch die geringen bis gar nicht vorhandenen Studiengebühren fallen positiv auf.

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US-Unis abgeschlagen

Anders als in vielen anderen Rankings spielen US-Hochschulen hier kaum eine Rolle – ihre starken Betreuungsverhältnisse und Forschungsleistungen zählen bei QS nicht. Beste US-Stadt ist Boston erst auf Platz 18.

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