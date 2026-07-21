Heidi Klums Sohn spricht über berufliche Zukunft

Henry Samuel feierte als Model bereits große Erfolge. Nun enthüllt der Sohn von Heidi Klum und Seal, dass er seine Zukunft nicht nur in der Modebranche sieht.

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Als Model hat der 20-jährige Henry Samuel, Sohn von Heidi Klum (53) und Sänger Seal (63), bereits eine beachtliche Karriere hingelegt. Seit seinem Laufstegdebüt im Januar 2025 lief er für Luxuslabels wie GCDS auf der Mailänder Fashion Week, feierte sein Debüt in Paris, sicherte sich Kampagnen von Yves Saint Laurent Beauty und zierte das Cover des "Hunger"-Magazins. Doch trotz dieser Erfolge sieht er seine Zukunft nicht ausschließlich auf dem Catwalk. Im Gespräch mit der Zeitschrift "Bunte" sprach der Nachwuchsstar über seine weiteren Karrierepläne. Er erklärte: "Ich versuche, mich kreativ weiterzuentwickeln und künstlerisch zu entfalten."

Neue künstlerische Wege im Blick

Neben dem Modeln kann sich der 20-Jährige gut vorstellen, künftig mehr Zeit in die Kunst zu investieren. Als mögliche nächste Schritte nannte er die Schauspielerei oder Malerei. Kreativität spielt in seiner Familie eine große Rolle. Seine Mutter Heidi Klum ermutigte ihre vier Kinder stets dazu, verschiedene Kunstformen auszuprobieren. Die Begeisterung fürs Malen begleitet Henry bereits seit seiner Schulzeit, zuletzt experimentierte er mit großformatigen Acrylbildern. Die Fashion-Welt bleibe zwar ein wichtiger Teil seines Lebens, festlegen möchte er sich darauf aber nicht.

Henry Samuel © Getty Images

Enge Verbindung zu den Wurzeln

Leni Klum, Lou Samuel, Seal, Laura Strayer, Henry Samuel und Johan Samuel © FilmMagic

Neben seinen beruflichen Plänen sprach Henry Samuel auch über seine enge Verbindung zu Deutschland. Obwohl er in Los Angeles aufgewachsen ist, gerate er bei Besuchen in Deutschland schnell in einen anderen Modus. Er trinke gerne Bier, schätze deutsches Essen sowie das Oktoberfest und spüre, wie seine Deutschkenntnisse zurückkehren. Derzeit liegt sein Fokus jedoch klar auf seiner beruflichen Zukunft, die künftig weit über den Laufsteg hinausreichen könnte.