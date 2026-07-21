Prinz Haakon gibt Update zu Mette-Marits Zustand

Kronprinz Haakon von Norwegen hat offen über den Gesundheitszustand von Kronprinzessin Mette-Marit gesprochen. Nach einer Lungentransplantation steht ihr ein langer Weg bevor.

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Einen Tag vor seinem 53. Geburtstag sprach Kronprinz Haakon von Norwegen (53) bei einem Besuch in einem von Bränden zerstörten Gebiet in Drammen gegenüber der Zeitung VG über seine Frau Mette-Marit (52). Der Thronfolger erklärte: "Zum Glück geht es besser, vielen Dank. Aber das ist der Beginn eines ziemlich langen Weges der Besserung." Die Kronprinzessin hatte Mitte Juni am Osloer Universitätsklinikum eine Lungentransplantation erhalten und wurde nach knapp vier Wochen Behandlung im Rikshospitalet entlassen. Seinen Geburtstag am Montag feierte Haakon im privaten Rahmen.

Prinz Haakon und Mette Marit © Instagram

Intensives Rehaprogramm im nächsten Halbjahr

In den kommenden sechs Monaten muss Mette-Marit ein intensives Reha-Programm absolvieren. Sie wird dabei von Ärzten engmaschig auf Infektionen sowie mögliche Abstoßungsreaktionen überwacht. Öffentliche Termine nimmt die Kronprinzessin in diesem Zeitraum vorerst nicht wahr. Das Krankenhaus gab an, dass es bei einem unkomplizierten Verlauf rund ein Jahr dauert, bis sich der Zustand vollständig stabilisiert hat. Auch Sohn Marius, der zu vier Jahren Haft verurteilt wurde und sich derzeit mit Fußfessel im Hausarrest befindet, möchte die Zeit nun bei seiner Familie verbringen.

Marius Borg Hoiby © Hersteller

Chronische Lungenerkrankung seit Jahren

Mette-Marit leidet an Lungenfibrose, einer chronischen Erkrankung, die 2018 bei ihr diagnostiziert wurde. Dabei bildet sich zunehmend Narbengewebe in der Lunge, wodurch diese an Elastizität verliert. Im Herbst 2025 verschlechterte sich ihr Zustand, weshalb sie Anfang Juni auf die Warteliste für ein Spenderorgan gesetzt wurde. Nach der gefallenen Entscheidung bedankte sie sich mit den Worten: "Sie hat mir das Leben geschenkt. Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie dankbar und demütig ich dafür bin."

Alltag nach dem schweren Eingriff

Laut Experten kann das Leben nach einer Transplantation zwar deutlich besser verlaufen als mit der Krankheit, jedoch nie mehr wie vor der Erkrankung sein.