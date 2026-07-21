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Miriam Höller spricht über den Verlust ihres Partners

Miriam Höller
© Getty Images
Zehn Jahre nach ihrem Stunt-Unfall und dem Tod ihres Partners blickt Miriam Höller zurück. Auf Instagram teilt die 39-Jährige eine emotionale Botschaft, um anderen Menschen Mut zu machen.
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Im Jahr 2016 veränderte sich für Miriam Höller alles. Im Juli brach sich die heute 39-Jährige bei einem Stunt-Unfall beide Füße, woraufhin ihre Karriere und ihre Gesundheit zusammenbrachen. Nur sechs Wochen später starb ihr Lebenspartner Hannes Arch (†48) bei einem Hubschrauberabsturz. Neben dem privaten Verlust verlor sie auch ihre finanzielle Grundlage und konnte das gemeinsam umgebaute Haus nicht mehr halten. Damals fragte sie sich, wofür sie überhaupt noch weitermachen und kämpfen sollte.

Hannes Arch und Miriam Höller 2016
Hannes Arch und Miriam Höller 2016 © WireImage

Mutige Worte auf Instagram

Zehn Jahre später teilt die ehemalige Stuntfrau ihre Erkenntnisse in einem Videoclip mit ihren Followern. Sie appelliert an die Menschen: "Schau viel öfter zurück, um zu sehen, was du alles schon geschafft hast." Lange habe sie geglaubt, nie wieder glücklich zu sein. Heute richtet sie eine klare Botschaft an alle, die mit Herausforderungen kämpfen: "Kämpfe! Geh da raus, bewege dich und hol dir das, was du haben möchtest." Sie gibt ihren Fans den Rat: "Schau dich um, schau dir deine Vergangenheit an, woher du kommst und was du alles schon geschafft hast. Und geh da raus, triff mutige Entscheidungen genau in dem Moment, wo du Angst verspürst, weil das genau die Momente sind, in denen du dir selbst beweisen kannst, dass du zu so viel mehr fähig bist und stärker bist als du eigentlich glaubst."

Frieden mit der eigenen Vergangenheit

Bereits im vergangenen Jahr erklärte sie gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news, dass sie sich als "sehr starke, gereifte, souveräne Frau" sehe. Mit der Vergangenheit habe sie nach sieben Jahren zu Hause Frieden geschlossen. Über den Verlust ihres Partners sagte sie: "Hannes ist für mich mittlerweile sehr weit weg und das ist auch gut so".

Roland Trettl und Miriam Höller
Roland Trettl und Miriam Höller © WireImage

Neues Kapitel im privaten Leben

Inzwischen hat Miriam Höller privat wieder ihr Glück gefunden. Seit 2025 ist sie offiziell mit dem "First Dates"-Gastgeber und Starkoch Roland Trettl (55) liiert.

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