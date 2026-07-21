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Kult-Club ist zurück

Legendäres Take Five in Kitzbühel öffnet wieder

Ja-Duc Phan und Helmut Frank
© Take Five
Das Take Five in Kitzbühel gilt als Legende des österreichischen Nachtlebens. Nach einer Schließung im Frühjahr feiert das Kultlokal nun unter neuer Führung sein Comeback.
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Das Take Five öffnet am Freitag wieder seine Pforten und steht den Gästen fortan jeden Freitag und Samstag offen. Nach der Schließung im Frühjahr 2026 wagt die Kitzbüheler Top-Partyadresse damit den Neustart. Seit den 1980er-Jahren galt das Lokal als Epizentrum der Society und zog Prominente wie Arnold Schwarzenegger, Niki Lauda oder Paris Hilton an.

Neues Führungsteam übernimmt das Kultlokal

Gemeinsam mit Helmut Frank leitet Ja-Duc Phan das Haus. Beide bringen über 50 Jahre Erfahrung aus Projekten wie dem Club "Die Auslage" und dem "Diversity Ball" mit. Ja-Duc Phan stellt klar: "Das Take Five ist kein gewöhnlicher Club, es ist eine Institution des Tiroler Nachtlebens und ein Stück Kitzbüheler Kulturgeschichte. Unser Ziel ist es nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern den unverwechselbaren, glamourösen Mythos des Hauses wiederzubeleben." Das Interieur verbindet Plüsch und Separees mit modernen Akzenten, ergänzt durch hochwertige Spirituosen, Mixologie und eine faire Türpolitik.

Ja-Duc Phan und Helmut Frank
Ja-Duc Phan und Helmut Frank © Take Five

Internationales Line-up beim großen Opening

Das Opening verbindet Klassiker mit House-Sounds. An den Decks stehen internationale Acts wie DOBé aus Berlin und PETRIK sowie die heimischen DJ-Größen Thomas Grün, Neo Klang, Bartholomä und Gregor Fernández.

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Reguläre Partytermine an jedem Wochenende

Mit dem Neustart ist das Lokal künftig an allen Wochenenden jeweils am Freitag und Samstag geöffnet.

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