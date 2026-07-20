13 Weidevieh-Unfälle
Kühe sind kein Selfie-Partner
108.000 Rinder, 62.000 Schafe und 3.500 Pferde zählen zum Weidevieh, das im Sommer auf Tirols Weideflächen zuhause ist. Mit über 2.000 bäuerlich bewirtschafteten Almen ist Tirol das Almenland Nummer eins in Österreich. Im Sommer tummeln sich tausende Wanderbegeisterte in den Tiroler Bergen. Nicht selten treffen Mensch und (Weide)Tier aufeinander – meist unproblematisch. Dennoch kommt es auch zu Unfällen: Laut dem Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit gab es im Jahr 2025 13 Unfälle in Zusammenhang mit Weidevieh in Österreich. Dabei waren 20 Personen involviert, fünf blieben unverletzt, 14 wurden verletzt und eine Person starb. Sieben der Unfälle passierten allein in Tirol. Die Gründe sind unterschiedlich. Land Tirol und Landwirtschaftskammer Tirol nehmen die aktuelle Saison zum Anlass, um einmal mehr zu sensibilisieren: "Weidetiere sind keine Selfie-Partner und die Alm kein Streichelzoo – es gilt, der Natur und den Tieren respektvoll zu begegnen", lautet das Credo.
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