Horror-Unfall
Auto stürzte auf Forstweg ab: drei Verletzte
Tirol. Ein mit drei Personen besetztes Auto ist am Samstagabend im Bereich der Reichenbachalm in Roppen (Bezirk Imst) rund 100 Höhenmeter abgestürzt. Der 19-jährige Lenker war in einer Kurve vom Schotterweg abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, die Insassen wurden dabei aus dem Wagen geschleudert und teils schwer verletzt, berichtete die Polizei. Die Unfallursache war unklar.
Auch interessant
Ins Spital geflogen
Am Beifahrersitz war der 40-jährige Autobesitzer gesessen, am Rücksitz ein 27-Jähriger. Letzterer wurde nur leicht verletzt und setzte die Rettungskette in Gang. Der Lenker und der Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 27-Jährige wurde ins Krankenhaus Zams gebracht.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden