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Horror-Unfall

Auto stürzte auf Forstweg ab: drei Verletzte

© Feuerwehr Silz
Bei dem schweren Unfall überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, alle Insassen wurden aus dem Pkw geschleudert.
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Tirol. Ein mit drei Personen besetztes Auto ist am Samstagabend im Bereich der Reichenbachalm in Roppen (Bezirk Imst) rund 100 Höhenmeter abgestürzt. Der 19-jährige Lenker war in einer Kurve vom Schotterweg abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, die Insassen wurden dabei aus dem Wagen geschleudert und teils schwer verletzt, berichtete die Polizei. Die Unfallursache war unklar.

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Ins Spital geflogen

Am Beifahrersitz war der 40-jährige Autobesitzer gesessen, am Rücksitz ein 27-Jähriger. Letzterer wurde nur leicht verletzt und setzte die Rettungskette in Gang. Der Lenker und der Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 27-Jährige wurde ins Krankenhaus Zams gebracht.

Feuerwehr, Rettung sowie Hubschrauber im Einsatz. © Feuerwehr Silz

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