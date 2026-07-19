Betagtes Ehepaar brutal ausgeraubt

Der junge Räuber konnte flüchten, eine Fahndung verlief erfolglos.

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Wien. Ein betagtes Ehepaar ist Samstagabend gegen 21.30 Uhr am Margaretengürtel im 5. Wiener Gemeindebezirk von einem bisher unbekannten jungen Mann brutal beraubt worden. Ein Opfer, ein 92-jähriger Mann, erlitt bei dem Vorfall im Bezirk Margareten eine blutende Kopfverletzung. Der Täter schlug ihm von hinten auf den Kopf, als er gerade gemeinsam mit seiner 90-jährigen Frau das Haustor aufsperren wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Handtasche geraubt

Als der 92-Jährige nach dem Schlag zu Boden ging, schnappte sich der bisher unbekannte Täter die Handtasche von der Schulter der Frau. Der Gesuchte flüchtete anschließend über den Innenhof des Mehrparteienhauses. In der Handtasche befanden sich etwa 140 Euro und ein Ausweis. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien an Ort und Stelle noch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wird als etwa 1,85 Meter groß mit dunklen Haaren beschrieben. Er soll erst etwa 17 bis 18 Jahre alt sein. Eine Sofortfahndung der alarmierten Beamten der Inspektion Taubstummengasse verlief bisher erfolglos. Die Ermittlungen laufen weiter. Die Polizei bittet, alle Personen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können - auch anonym -, sich bei jeder Polizeiinspektion zu melden.