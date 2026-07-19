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12 Millionen warten

DAS könnte man alles mit dem Lotto-Jackpot anstellen

© Getty Images
In Österreich wartet ein historischer Achtfachjackpot auf den Gewinner. Mit bis zu 12 Millionen Euro lässt sich ein luxuriöses Leben führen oder für längere Zeit "untertauchen".
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Ein Solo-Sechser würde hierzulande Platz zwei der höchsten Gewinne der Geschichte bedeuten.

Tipps im Sekundentakt

Die Nachfrage nach den Scheinen ist gigantisch. Es wird erwartet, dass der größte Andrang kurz vor dem Annahmeschluss stattfindet. Die Menschen spielen in diesen Stunden teilweise hunderte Tipps pro Sekunde, um sich die Chance auf den Topf zu sichern. Ob am Ende ein einzelner Schein alle sechs Zahlen trifft, bleibt dem Zufall überlassen.

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Luxusvillen oder eine Privatinsel

Viele Gewinner nutzen das Geld traditionell für ein besseres Eigenheim oder ländliche Rückzugsorte. Mit der Summe von 12 Millionen Euro sind jedoch weitaus größere Träume realisierbar. Denkbar wären prachtvolle Villen in Wien, Luxusappartements in Dubai oder sogar eine eigene Insel in der Karibik. Auch ein exklusives Weingut in der Toskana liegt im Bereich des Möglichen.

Untertauchen im Luxus-U-Boot

Für diejenigen, die dem Alltag ganz entfliehen möchten, bietet sich ein Aufenthalt in einem Unterwasserhotel an. Ein solcher Luxus hat seinen Preis, ermöglicht aber wochenlanges Abtauchen mit eigenem Koch und Butler.

Alternativ lässt sich das Vermögen auch über Jahrzehnte hinweg aufteilen, um täglich beachtliche Summen auszugeben. Statistisch gesehen zeigt sich bei den Scheinen, dass vor allem die Anzahl der Tipps entscheidend für den Erfolg ist und nicht die Art des Scheins.

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