Kuriose ORF-Szene
Pariasek gibt Deutschland-Legende Einreiseverbot
Im ORF rennt auch am letzten WM-Tag der Schmäh. Andi Herzog, Klinsmanns ehemaliger Co-Trainer bei den Nationalteams aus den USA und Südkorea wollte eine Beschwerde einlegen.
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Der ehemalige Deutschland-Knipser ist in der technischen Delegation der FIFA tätig. Herzog erklärte: "Wir haben gegen Spanien und Argentinien spielen müssen, das war schon unfair!"
Klinsmann wich der Frage aus: "Ihr habt aber trotzdem guten Fußball gespielt!"
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Dann schlug die Stunde von Pariasek: "Sehr diplomatisch, sonst würde es ein Einreiseverbot geben. Er will ja noch zu uns nach Österreich auf Urlaub kommen!"
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