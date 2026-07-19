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Kuriose ORF-Szene

Pariasek gibt Deutschland-Legende Einreiseverbot

© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Kuriose WM-Analyse im ORF! Rainer Pariasek und Andi Herzog baten Deutschland-Legende Jürgen Klinsmann vor das Mikrophon.
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Im ORF rennt auch am letzten WM-Tag der Schmäh. Andi Herzog, Klinsmanns ehemaliger Co-Trainer bei den Nationalteams aus den USA und Südkorea wollte eine Beschwerde einlegen.

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Der ehemalige Deutschland-Knipser ist in der technischen Delegation der FIFA tätig. Herzog erklärte: "Wir haben gegen Spanien und Argentinien spielen müssen, das war schon unfair!"

Klinsmann wich der Frage aus: "Ihr habt aber trotzdem guten Fußball gespielt!"

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Dann schlug die Stunde von Pariasek: "Sehr diplomatisch, sonst würde es ein Einreiseverbot geben. Er will ja noch zu uns nach Österreich auf Urlaub kommen!"

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