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Lotto-Wahnsinn in Österreich: Nach der Ziehung geht nichts mehr

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Rotes Warnschild mit Ausrufezeichen vor Binärzahlen und offenen Vorhängeschlössern.
© Getty Images
Österreich ist im Lotto-Fieber! Nach der Ziehung war die Homepage der Lotterien komplett überlastet.
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Am Sonntag (19. Juli 2026) ging es bei "Lotto 6 aus 45" beim ersten Achtfach-Jackpot der Geschichte um über 12 Millionen Euro. Über 11 Millionen Tipp-Abgaben wurden von den Lotterien erwartet.

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Mega-Lotto-Jackpot: DAS sind die sechs richtigen Zahlen

Um 19.19 Uhr kannte das ganze Land die sechs richtigen Zahlen, die das Leben des Gewinners oder der Gewinner mit einem Schlag verändern könnten. Dementsprechend groß war der Ansturm auf die Homepage der Lotterien.

Die Zahlen der Ziehung vom 19. Juli 2026*

  • Lotto: 1, 10, 15, 21, 29, 42 Zz: 36
  • LottoPlus: 2, 26, 33, 41, 43, 44 bzw. 12, 14, 16, 23, 25, 43
  • Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1
*Alle Angaben ohne Gewähr

Doch wer kontrollieren wollte, ob er die richtigen Zahlen auf seinem Schein hat, wurde enttäuscht. Die Zugriffe auf die Seite dürften derartig hoch gewesen sein, dass die Seite down war.

Screenshot einer Webseite mit vielen Textanzeigen über Casino- und Glücksspiele bei win2day.
win2day.at war kurz nach der Ziehung down. © Screenshot

Doch bis feststeht, ob der Mega-Jackpot geknackt wurde, dauert noch einige Minuten. Die Lotterien müssen überprüfen, ob die Millionen-Kombination im System abgegeben wurde.

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