Lotto-Wahnsinn in Österreich: Nach der Ziehung geht nichts mehr

Österreich ist im Lotto-Fieber! Nach der Ziehung war die Homepage der Lotterien komplett überlastet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Sonntag (19. Juli 2026) ging es bei "Lotto 6 aus 45" beim ersten Achtfach-Jackpot der Geschichte um über 12 Millionen Euro. Über 11 Millionen Tipp-Abgaben wurden von den Lotterien erwartet.

Um 19.19 Uhr kannte das ganze Land die sechs richtigen Zahlen, die das Leben des Gewinners oder der Gewinner mit einem Schlag verändern könnten. Dementsprechend groß war der Ansturm auf die Homepage der Lotterien.

Die Zahlen der Ziehung vom 19. Juli 2026* Lotto: 1, 10, 15, 21, 29, 42 Zz: 36

LottoPlus: 2, 26, 33, 41, 43, 44 bzw. 12, 14, 16, 23, 25, 43

Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1 *Alle Angaben ohne Gewähr

Doch wer kontrollieren wollte, ob er die richtigen Zahlen auf seinem Schein hat, wurde enttäuscht. Die Zugriffe auf die Seite dürften derartig hoch gewesen sein, dass die Seite down war.

win2day.at war kurz nach der Ziehung down. © Screenshot

Doch bis feststeht, ob der Mega-Jackpot geknackt wurde, dauert noch einige Minuten. Die Lotterien müssen überprüfen, ob die Millionen-Kombination im System abgegeben wurde.