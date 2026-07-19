Mega-Lotto-Jackpot: DAS sind die sechs richtigen Zahlen

Am Sonntag wartete erstmals in der Geschichte ein Achtfach-Jackpot bei "Lotto 6 aus 45".

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Erstmals in der 40-jährigen Geschichte der Lotterien ging es am Sonntag bei "Lotto 6 aus 45" um einen Achtfach-Jackpot in Höhe von über 12 Millionen Euro. Der Ansturm war enorm, seit Mittwochabend war das ganze Land im Lotto-Fieber. Insgesamt gab es in den vergangenen 15 Jahren 600 Millionen-Gewinne durch Lotto-Jackpots, jetzt wartet ganz Österreich auf den nächsten Glückspilz.

Die Zahlen der Ziehung vom 19. Juli 2026* Lotto: 1, 10, 15, 21, 29, 42 Zz: 36

1, 10, 15, 21, 29, 42 Zz: 36 LottoPlus: 2, 26, 33, 41, 43, 44 bzw. 12, 14, 16, 23, 25, 43

2, 26, 33, 41, 43, 44 bzw. 12, 14, 16, 23, 25, 43 Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1 *Alle Angaben ohne Gewähr

Schon vor der Ziehung war allerdings klar, dass es sich dabei nicht um den höchsten Gewinn, der jemals ausgezahlt wurde, handeln wird. Der erste Siebenfach-Jackpot der Geschichte im November 2018 brachte einer glücklichen Person dank eines Solo-Gewinnes 14,9 Millionen Euro.

Trotz der Urlaubszeit und der Tatsache, dass man aus dem Ausland nicht mitspielen konnte, erwarteten die Lotterien einen Mega-Run auf die Lottoscheine. Elf Millionen Tipps waren erwartet, wodurch schon vor der Ziehung, die von Ralph Huber-Blechinger moderiert wurde, die Wahrscheinlichkeit enorm hoch war, dass es mindestens einen Schein mit den sechs richtigen Zahlen geben wird.

8.145.060 Chancen auf den richtigen Tipp

Insgesamt gibt es 8.145.060 mögliche Zahlenkombinationen, die zum Gewinn führen könnten. Aufgrund der unzähligen abgegebenen Scheine lag die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Teilnehmer die richtige Kombination auf seinem Schein hatte, bei 75 bis 80 Prozent.

Um alle Tipps abgeben zu können, müsste man 12.217.690 Euro ausgeben, eine Gewinnpreis-Bremse gibt es in Österreich allerdings dennoch nicht. Würde der Jackpot auch am Sonntag nicht geknackt werden, würde das im Falle eines Solo-Sechsers bei einem Neunfach-Jackpot auch einen gewaltigen Gewinn bedeuten, den es in dieser Form in Österreich noch nie zuvor gegeben hatte.