Alko-Lenker stürzte mit Auto 150 Meter ab

Der verletzte 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

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Tirol. Ein schwer alkoholisierter 20-Jähriger ist in der Nacht auf Montag auf einem Forstweg in Tux im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) über die Fahrbahn hinausgeraten und, sich mehrmals überschlagend, 150 Meter abgestürzt. Zufällig an der Unfallstelle auf rund 2.000 Metern Höhe vorbeikommende Ersthelfer stiegen zu dem Mann ab und setzten die Rettungskette in Gang. Der verletzte 20-Jährige wurde von der Bergrettung aus dem Fahrzeug geborgen und in das Krankenhaus Schwaz gebracht.

Schwer betrunken

Zuvor war er auf der Forststraße an den Notarzt übergeben worden, berichtete die Polizei. Ein Alkovortest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Der Österreicher war ansprechbar. Im Einsatz standen die Bergrettung Tux mit sechs Kräften, die Feuerwehren Tux und Mayrhofen mit 50 Mitgliedern, ein Notarzt und zwei Rettungswagen.