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Unglaubliche Statistik

Lotto-Mania: Das ist der 6er der meistgezogenen Zahlen

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Junge Frau mit gekreuzten Fingern steht vor fliegenden Euro-Scheinen am blauen Himmel.
© Getty
Der Weg zum Glück beim Lotto kann auf viele Arten zustande kommen. Viele Menschen vertrauen dabei auf unterschiedliche Taktiken.
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Der Lotto-Hype hat Österreich erfasst. Am Sonntag (19.17 Uhr, ORF 2) moderiert Ralph Huber-Blechinger die Ziehung des ersten Achtfach-Jackpots in der Geschichte mit 12 Millionen Euro im Pot.

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Bei elf Millionen erwarteten Tipps gibt es viele Wege, die zum Glück führen können. Erst vor Kurzem gab es einen Lotto-Gewinner, der sein Leben lang dieselben Zahlen gespielt hat und dessen Schein endlich aufgegangen ist.

Viele lassen sich auch die Wahrscheinlichkeit der gezogenen Zahlen errechnen, basierend darauf, wie die letzten Ziehungen ausgegangen sind. Am gängigsten ist mittlerweile die Anwendung des automatisch generierten Quick-Tipp.

Noch nie gab es sechs Zahlen doppelt

Andere vertrauen bei ihrem Schein stets auf ihre Glückszahl. Ein Ausschlusskriterium könnten die Statistiker allerdings bereits anwenden. Noch NIE gab es dieselben sechs Zahlenkombinationen bei zwei oder mehr Jackpots.

Dennoch wurde nicht jede Zahl gleich oft gezogen. Der Sechser der meistgezogenen Zahlen, also die absoluten Glücks-Zahlen in der 40-jährigen Geschichte, sind: 3, 5, 17, 27, 39, 43 Zz: 42

Die Liste der meistgezogenen Zahlen

  1. 3: 548 Mal
  2. 43: 543 Mal
  3. 27: 535 Mal
  4. 5: 524 Mal
  5. 39: 521 Mal
  6. 17: 520 Mal
  7. 42: 518 Mal
  8. 26: 517 Mal
  9. 7: 514 Mal
  10. 4: 510 Mal
  11. 16: 509 Mal
  12. 32: 506 Mal
  13. 10: 501 Mal
  14. 18: 500 Mal
  15. 24: 498 Mal
  16. 44: 498 Mal
  17. 40: 496 Mal
  18. 45: 492 Mal
  19. 29: 486 Mal
  20. 37: 486 Mal
  21. 25: 485 Mal
  22. 23: 484 Mal
  23. 34: 480 Mal
  24. 35: 480 Mal
  25. 38: 480 Mal
  26. 20: 479 Mal
  27. 12: 478 Mal
  28. 28: 478 Mal
  29. 30: 478 Mal
  30. 36: 476 Mal
  31. 11: 475 Mal
  32. 41: 472 Mal
  33. 6: 471 Mal
  34. 8: 471 Mal
  35. 22: 471 Mal
  36. 9: 470 Mal
  37. 14: 470 Mal
  38. 31: 469 Mal
  39. 13: 464 Mal
  40. 1: 463 Mal
  41. 2: 453 Mal
  42. 19: 451 Mal
  43. 15: 449 Mal
  44. 21: 446 Mal
  45. 33: 445 Mal

Somit ergibt sich auch die Zahl der Zahlen, die am seltensten gezogen wurde. Der unwahrscheinlichste Jackpot hätte dann als Zusatzzahl die Unglückszahl 13: 1, 2, 15, 19, 21, 33 Zz: 13.

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