Unglaubliche Statistik
Lotto-Mania: Das ist der 6er der meistgezogenen Zahlen
Der Lotto-Hype hat Österreich erfasst. Am Sonntag (19.17 Uhr, ORF 2) moderiert Ralph Huber-Blechinger die Ziehung des ersten Achtfach-Jackpots in der Geschichte mit 12 Millionen Euro im Pot.
Auch interessant
Bei elf Millionen erwarteten Tipps gibt es viele Wege, die zum Glück führen können. Erst vor Kurzem gab es einen Lotto-Gewinner, der sein Leben lang dieselben Zahlen gespielt hat und dessen Schein endlich aufgegangen ist.
Viele lassen sich auch die Wahrscheinlichkeit der gezogenen Zahlen errechnen, basierend darauf, wie die letzten Ziehungen ausgegangen sind. Am gängigsten ist mittlerweile die Anwendung des automatisch generierten Quick-Tipp.
Noch nie gab es sechs Zahlen doppelt
Andere vertrauen bei ihrem Schein stets auf ihre Glückszahl. Ein Ausschlusskriterium könnten die Statistiker allerdings bereits anwenden. Noch NIE gab es dieselben sechs Zahlenkombinationen bei zwei oder mehr Jackpots.
Dennoch wurde nicht jede Zahl gleich oft gezogen. Der Sechser der meistgezogenen Zahlen, also die absoluten Glücks-Zahlen in der 40-jährigen Geschichte, sind: 3, 5, 17, 27, 39, 43 Zz: 42
Die Liste der meistgezogenen Zahlen
- 3: 548 Mal
- 43: 543 Mal
- 27: 535 Mal
- 5: 524 Mal
- 39: 521 Mal
- 17: 520 Mal
- 42: 518 Mal
- 26: 517 Mal
- 7: 514 Mal
- 4: 510 Mal
- 16: 509 Mal
- 32: 506 Mal
- 10: 501 Mal
- 18: 500 Mal
- 24: 498 Mal
- 44: 498 Mal
- 40: 496 Mal
- 45: 492 Mal
- 29: 486 Mal
- 37: 486 Mal
- 25: 485 Mal
- 23: 484 Mal
- 34: 480 Mal
- 35: 480 Mal
- 38: 480 Mal
- 20: 479 Mal
- 12: 478 Mal
- 28: 478 Mal
- 30: 478 Mal
- 36: 476 Mal
- 11: 475 Mal
- 41: 472 Mal
- 6: 471 Mal
- 8: 471 Mal
- 22: 471 Mal
- 9: 470 Mal
- 14: 470 Mal
- 31: 469 Mal
- 13: 464 Mal
- 1: 463 Mal
- 2: 453 Mal
- 19: 451 Mal
- 15: 449 Mal
- 21: 446 Mal
- 33: 445 Mal
Somit ergibt sich auch die Zahl der Zahlen, die am seltensten gezogen wurde. Der unwahrscheinlichste Jackpot hätte dann als Zusatzzahl die Unglückszahl 13: 1, 2, 15, 19, 21, 33 Zz: 13.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden