Lotto-Mania: Das ist der 6er der meistgezogenen Zahlen

Der Weg zum Glück beim Lotto kann auf viele Arten zustande kommen. Viele Menschen vertrauen dabei auf unterschiedliche Taktiken.

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Der Lotto-Hype hat Österreich erfasst. Am Sonntag (19.17 Uhr, ORF 2) moderiert Ralph Huber-Blechinger die Ziehung des ersten Achtfach-Jackpots in der Geschichte mit 12 Millionen Euro im Pot.

Bei elf Millionen erwarteten Tipps gibt es viele Wege, die zum Glück führen können. Erst vor Kurzem gab es einen Lotto-Gewinner, der sein Leben lang dieselben Zahlen gespielt hat und dessen Schein endlich aufgegangen ist.

Viele lassen sich auch die Wahrscheinlichkeit der gezogenen Zahlen errechnen, basierend darauf, wie die letzten Ziehungen ausgegangen sind. Am gängigsten ist mittlerweile die Anwendung des automatisch generierten Quick-Tipp.

Noch nie gab es sechs Zahlen doppelt

Andere vertrauen bei ihrem Schein stets auf ihre Glückszahl. Ein Ausschlusskriterium könnten die Statistiker allerdings bereits anwenden. Noch NIE gab es dieselben sechs Zahlenkombinationen bei zwei oder mehr Jackpots.

Dennoch wurde nicht jede Zahl gleich oft gezogen. Der Sechser der meistgezogenen Zahlen, also die absoluten Glücks-Zahlen in der 40-jährigen Geschichte, sind: 3, 5, 17, 27, 39, 43 Zz: 42

Die Liste der meistgezogenen Zahlen 3: 548 Mal 43: 543 Mal 27: 535 Mal 5: 524 Mal 39: 521 Mal 17: 520 Mal 42: 518 Mal 26: 517 Mal 7: 514 Mal 4: 510 Mal 16: 509 Mal 32: 506 Mal 10: 501 Mal 18: 500 Mal 24: 498 Mal 44: 498 Mal 40: 496 Mal 45: 492 Mal 29: 486 Mal 37: 486 Mal 25: 485 Mal 23: 484 Mal 34: 480 Mal 35: 480 Mal 38: 480 Mal 20: 479 Mal 12: 478 Mal 28: 478 Mal 30: 478 Mal 36: 476 Mal 11: 475 Mal 41: 472 Mal 6: 471 Mal 8: 471 Mal 22: 471 Mal 9: 470 Mal 14: 470 Mal 31: 469 Mal 13: 464 Mal 1: 463 Mal 2: 453 Mal 19: 451 Mal 15: 449 Mal 21: 446 Mal 33: 445 Mal

Somit ergibt sich auch die Zahl der Zahlen, die am seltensten gezogen wurde. Der unwahrscheinlichste Jackpot hätte dann als Zusatzzahl die Unglückszahl 13: 1, 2, 15, 19, 21, 33 Zz: 13.