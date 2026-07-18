Auf Google
Spanien-Star hat jetzt eigene Meme-Katze
Am Sonntag trifft Spanien im großen WM-Finale im MetLife Stadium in East Rutherford auf Argentinien. Während sich der 27-jährige spanische Star Marc Cucurella intensiv auf dieses wichtige Endspiel vorbereitet, hat sich die Suchmaschine eine humorvolle Überraschung ausgedacht.
Katze schwenkt die Flagge
Wer derzeit nach dem bekannten Linksverteidiger sucht, erlebt eine skurrile Überraschung auf dem Bildschirm. Am linken unteren Bildrand taucht plötzlich eine braun gestreifte Comic-Katze auf. Das Besondere daran: Das animierte Tier besitzt eine lange braune Lockenmähne, trägt ein weißes Trikot und schwenkt stolz eine Spanien-Fahne.
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Ursprung im Jahr 2025
Der Hintergrund dieser witzigen Animation basiert auf einem echten viralen Hit aus der Vergangenheit. Inspiriert wurde die animierte Katze nämlich von einem bekannten Meme, welches bereits im Jahr 2025 entstanden ist. Auf diesem viel geteilten Bild war eine Katze zu sehen, die eine auffällige, lange braune Lockenperücke trug.
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Hommage an die Mähne
Diese Perücke erinnerte die Internet-Community sofort an die unverwechselbare und markante Haarpracht des spanischen Defensivspielers. Google greift diesen populären Netz-Trend nun pünktlich zum großen Endspiel wieder auf und bindet die Grafik direkt in die Suchergebnisse ein. Damit liefert die Plattform den passenden humoristischen Vorgeschmack auf das bevorstehende Duell um die WM-Krone.
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