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FIFA musste 7 Millionen Hass-Kommentare löschen

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Die FIFA hat seit WM-Beginn nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen potenziell schädliche Beiträge und Kommentare in den sozialen Netzwerken entfernt.
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Nach Angaben des Fußball-Weltverbandes sind das 14-mal mehr als bei der vergangenen Männer-WM in Katar 2022. Seit jenem Turnier betreibt die FIFA bei ihren Veranstaltungen einen Dienst zum Schutz vor Social-Media-Anfeindungen, der allen teilnehmenden Teams, Trainern, Spielern und Offiziellen zur Verfügung steht.

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Der Weltverband habe rund um das XXL-Turnier, das am Sonntag mit dem Finale Spanien gegen Argentinien endet, über 200.000 beleidigende und einschüchternde Beiträge und Kommentare gemeldet "und entsprechende Maßnahmen ergriffen".

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Mehr als 1.000 besonders schwerwiegende Drohungen seien den zuständigen Behörden gemeldet worden.

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