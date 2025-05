Ehe-Krach? Jetzt spricht Emmanuel Macron

Brigitte Macron watschte ihren Ehemann vor laufender Kamera ab.

Große Aufregung um Emmanuel Macron. Wie berichtet, zeigt ein Video, wie Frankreichs Präsident von seiner Frau Brigitte nach der Landung in Vietnam geschlagen wird.

Beim Öffnen der Flugzeugtür zeigen TV-Bilder, wie Macron seiner Frau gegenübersteht - ernst, angespannt. Plötzlich schnellen Brigittes Hände vor und treffen offenbar das Gesicht ihres Mannes. Der Präsident wirkt überrascht, winkt aber den wartenden Fotografen zu.

Danach verlassen beide gemeinsam das Flugzeug - er bietet ihr den Arm an, sie ignoriert ihn und hält sich lieber am Geländer fest. Der Clip verbreitete sich seit Sonntag rasend schnell in sozialen Netzwerken.

"Falsch interpretiert"

Der Élysée-Palast versuchte zu beruhigen. „Es handelt sich um einen Moment, in dem der Präsident und seine Frau vor dem Beginn der Reise ein letztes Mal Dampf ablassen, indem sie herumalbern. Es war ein Moment der Vertrautheit.“

Inzwischen hat sich auch Macron selbst zu Wort gemeldet. Er und seine Frau hätten lediglich „rumgealbert, wie wir es sehr oft tun“. Der französische Präsident prangert an, dass in letzter Zeit zahlreiche Videos von ihm „falsch interpretiert“ worden seien. Es sei behauptet worden, „dass ich Kokain im Zug verteilt, mit dem türkischen Präsidenten gestritten, und jetzt häuslichen Streit mit meiner Frau habe“. Macron ruft die Öffentlichkeit deshalb dazu auf, sich zu „beruhigen“.