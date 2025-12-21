Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
fernsehen tv
© getty/Symbolbild

Aus und vorbei

Damit hat niemand gerechnet: Kult-TV-Sender wird nach 40 Jahren eingestellt

21.12.25, 16:19
Teilen

Deutschlands ältester privater Regionalsender Rhein-Neckar-Fernsehen stellt nach fast 40 Jahren den Betrieb ein. Finanzielle Probleme und der Tod des Geschäftsführers führten zur Schließung. 

Nach fast vier Jahrzehnten stellt das Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) den Sendebetrieb ein. Der Sender hatte wenige Tage vor Weihnachten die Schließung bekanntgegeben.

Auslöser war der Tod des geschäftsführenden Gesellschafters Joachim Schulz am 6. November im Alter von 68 Jahren. Von der Schließung sind 21 Beschäftigte betroffen.

Insolvenzverfahren und Geschäftsführung

RNF befand sich seit dem 1. Dezember in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Schulz hatte den Sender kurz zuvor als Alleininhaber übernommen. Laut Betriebsrat gab es nach seinem Tod keine handlungsfähigen Vertretungsregelungen, sodass eine schnelle Einsetzung einer neuen Geschäftsführung nicht möglich war und die Belegschaft Insolvenz anmeldete.

Letzte Sendung

In der letzten Abendsendung am 19. Dezember 2025 verabschiedete sich Moderator Wolfgang Grünwald von den Zuschauern: "Das hier, liebe Zuschauer, ist die letzte Sendung RNF Life. Wir haben am 1. April 1986 begonnen, nun ist 'Schicht im Schacht'."

Frühere Krisen

RNF stand bereits in der Vergangenheit mehrfach vor einer ungewissen Zukunft. Nach dem Tod eines früheren Eigentümers im Jahr 2021 war der Regionalsender laut "dwdl" schon einmal in die Insolvenz geraten.

Finanzielle Lage

Der vorläufige Insolvenzverwalter Tobias Wahl erklärte, dass „so gut wie kein Geld vorhanden“ sei. Zugleich wies er auf einen möglichen Investor hin, der „ernsthaft und glaubwürdig“ Interesse signalisiert habe. Diese Hoffnung habe sich bislang nicht erfüllt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden