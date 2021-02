Teenies in Wien geben Schüsse mit Pistole ab

Das Teenie-Trio flüchtete mit der Straßenbahn und konnte von der Polizei geschnappt werden.

Wien. Ein 15-jähriger österreichischer Staatsbürger soll in Begleitung zweier Freunde (17, 18) am Montag, um etwa 23.30 Uhr, mit einer Schreckschusspistole mehrmals auf ein Gebäude im Bereich der Hütteldorfer Straße (Wien-Penzing) geschossen haben. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung von Kräften des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus, der Wiener Bereitschaftseinheit und der WEGA konnten die drei Tatverdächtigen in einer Straßenbahn angehalten werden.

Die Polizisten stellten eine Schreckschusspistole sowie 35 Stück Munition sicher. Im Bereich des Vorfallsortes stellten Beamte der Bereitschaftseinheit zehn leere Patronenhülsen einer Schreckschusspistole sicher. Der 15-Jährige wurde nach dem Sicherheitspolizeigesetz und dem Waffengesetz angezeigt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Zudem wurden alle drei Personen nach der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung angezeigt, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.