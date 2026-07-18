Nach Einbruch: Paar nistet sich in Wiener-Wohnung ein

In der Wiener Leopoldstadt kam es zu einem extrem skurrilen Vorfall: Ein Einbrecher-Paar stieg in eine Wohnung ein, duschte ausgiebig und legte sich gemütlich ins Bett des Besitzers.

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Die Wiener Polizei hat ein Paar festgenommen, das am Donnerstagabend in eine Wohnung in der Leopoldstadt eingebrochen sein soll. Dort bedienten sich die beiden aus dem Kühlschrank, duschten und legten sich ins Bett. Schließlich überraschte sie der Wohnungsbesitzer. Zu diesem ungewöhnlichen Kriminalfall kam es, als die beiden Verdächtigen, eine 27-jährige Serbin und ein 38-jähriger Libyer, über ein offenstehendes Oberlicht in die ebenerdig gelegene Wohnung einstiegen. Dann warfen sie laut Polizei Kleidungsstücke des Besitzers aus dem Fenster, breiteten sich auf dessen Bett aus und rauchten. Weiters konsumierten sie Lebensmittel aus dem Kühlschrank, duschten und zogen schließlich die Kleidung des Wohnungsinhabers an.

Eigentümer ruft die Polizei

Als dieser schließlich nach Hause kam und die beiden Fremden in seiner Wohnung vorfand, alarmierte er die Polizei. Die 27-Jährige wurde von den Einsatzkräften vor der Wohnung festgenommen. Ihr laut Polizei leicht bekleideter Komplize flüchtete zunächst, konnte aber nach einer kurzen Verfolgungsjagd von den WEGA-Beamten festgenommen werden.

Festgenommener bereits amtsbekannt

Der 38-Jährige gab zunächst an, selbst in der Wohnung zu wohnen. Laut Polizei war das aber nicht glaubwürdig. Die Frau stand unter dem Einfluss von THC und Kokain und war nicht vernehmungsfähig. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der 38-Jährige, der bereits amtsbekannt ist und für andere Delikte verurteilt wurde, wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.