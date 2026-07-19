Schon jetzt! TV-Hammer um nächste WM

Paukenschlag kurz vor dem großen WM-Finale: Die deutsche Telekom hat sich bereits die exklusiven Medienrechte für die WM 2030 gesichert und zeigt das gesamte Turnier live.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Alle Spiele der historischen Jubiläums-Weltmeisterschaft werden live bei MagentaTV zu sehen sein. Das mit Spannung erwartete Turnier der WM 2030 findet von Samstag, 8. Juni, bis Sonntag, 21. Juli statt. Auch die Europameisterschaft im Jahr 2028 ist mit allen 51 Partien bereits fest im Programm eingeplant, wovon 17 exklusiv auf der Streaming-Plattform laufen.

Rekorde der aktuellen WM

Das Medienunternehmen baut damit direkt auf den großen Erfolgen des aktuellen Turniers im Jahr 2026 auf. Rodrigo Diehl, der im Vorstand der Telekom das Geschäft verantwortet, spricht von einer Weltmeisterschaft der Rekorde. Mehr als 200 Millionen Zuschauer wurden erreicht, zudem wurden deutlich mehr Neukunden gewonnen als im Vorfeld kalkuliert. Den absoluten Spitzenwert erzielte die Plattform beim Viertelfinale zwischen England und Norwegen mit acht Millionen Zuschauern. Auf den weiteren Plätzen folgten das Achtelfinale Brasilien gegen Norwegen mit 6,9 Millionen sowie das Gruppenspiel Frankreich gegen Senegal mit 6,5 Millionen Zusehern.

Top-Experten im WM-Einsatz

Während des fünfwöchigen Turniers in den USA, Kanada und Mexiko punktete die Plattform nicht nur mit hohen Reichweiten, sondern auch mit hochkarätigem Personal. Die Top-Experten Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels begleiteten die Partien und sorgten mit ihren Analysen für großes Aufsehen in der Sportwelt.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Pläne für die WM 2030

Die Endrunde der WM 2030 feiert das 100-jährige Bestehen der Weltmeisterschaft und wird erstmals über drei Kontinente hinweg in sechs Ländern ausgetragen. Uruguay, Paraguay, Argentinien, Spanien, Portugal und Marokko fungieren als Gastgeber. Die genaue Anzahl der teilnehmenden Mannschaften ist mit 48 oder 64 Teams noch offen, wodurch entweder 104 oder sogar 128 Spiele auf dem Programm stehen. TV-Chef Arnim Butzen betonte, dass man das erfolgreiche Konzept konsequent weiterentwickeln werde, um den Zuschauern eine Berichterstattung in Top-Qualität zu bieten. Mit dieser langfristigen Rechtevereinbarung bleibt die Plattform ein zentraler Anlaufpunkt für Sportbegeisterte.