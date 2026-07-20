Andi Herzog live im ORF: "Schau dir den Vollidioten an"

Die Tumulte nach dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien haben auch bei TV-Experten für Kopfschütteln gesorgt.

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Besonders deutliche Worte fand Österreichs Rekordteamspieler Andreas Herzog. Während der Live-Übertragung im ORF platzte dem 57-Jährigen angesichts der Szenen um Leandro Paredes der Kragen: "Schau dir den Vollidioten an."

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Der argentinische Mittelfeldspieler hatte nach dem Schlusspfiff die Nerven verloren. Als die Spanier ihren 1:0-Erfolg nach Verlängerung feiern wollten, geriet Paredes zunächst mit Eric García aneinander. Kurz darauf mischte sich auch Gavi ein, woraufhin die Situation endgültig eskalierte. Im Gerangel ging der Barcelona-Profi zu Boden und wurde von Paredes mit dem Arm im Gesicht getroffen. Schiedsrichter Slavko Vinčić zeigte dem Argentinier daraufhin die Rote Karte.

Video zum Thema Highlights: Spanien vs. Argentinien © ORF

"Blutrausch"

Auch ORF-Kommentator Thomas König zeigte sich fassungslos und sprach angesichts der Szenen von einem regelrechten "Blutrausch" des Argentiniers.

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Für Paredes ist ein solcher Ausraster allerdings kein Einzelfall. Der 32-Jährige gilt seit Jahren als einer der unbequemsten und provokantesten Mittelfeldspieler im internationalen Fußball. Bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 hatte er im Viertelfinale gegen die Niederlande eine Massenrangelei ausgelöst, nachdem er den Ball nach einem Foul mit voller Wucht auf die gegnerische Ersatzbank geschossen hatte. Auch bei der diesjährigen WM fiel der Profi von Boca Juniors mehrfach durch harte Zweikämpfe und Provokationen auf.

Nicht nur in Österreich wurde sein Verhalten scharf kritisiert. Der frühere englische Teamspieler Gary Neville sprach im britischen Fernsehen von einer "Schande", Ex-Torhüter Joe Hart warf Argentinien mangelnde Größe vor und meinte, einzig Lionel Messi habe nach der Niederlage wahre Klasse gezeigt. Auch Wayne Rooney erklärte, ihn hätten die Szenen kaum überrascht.