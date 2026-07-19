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Über 12 Millionen €

Lotto-Wahnsinn: Mega-Jackpot wurde geknackt

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Comic-Schwein hält zwei Säcke Geld, im Hintergrund fliegen viele Euro-Geldscheine durch die Luft.
© Getty, Lotterien
Jetzt ist es offiziell! Der erste Lotto-Achtfach-Jackpot der Geschichte wurde mit einem Sologewinn geknackt.
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Seit Mittwochabend war ganz Österreich im Lotto-Fieber. Erstmals in der 40-jährigen Geschichte ging es bei "6 aus 45" um einen Achtfach-Jackpot im Wert von 12.050.822,50 Euro. Der Sieger oder die Siegerin kommt aus der Steiermark

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Das wollen die Österreicher mit dem Mega-Gewinn machen

Um 20.14 Uhr war klar, dass der Mega-Pot geknackt wurde. Der höchste Gewinn der Geschichte ist es allerdings nicht, denn der bleibt weiterhin bei der glücklichen Gewinnerin aus Niederösterreich aus dem November 2018. Damals gab es beim ersten ausgespielten Siebenfach-Jackpot einen Solo-Gewinn in Höhe von 14,9 Millionen Euro.

Die Zahlen der Ziehung vom 19. Juli 2026*

  • Lotto: 1, 10, 15, 21, 29, 42 Zz: 36
  • LottoPlus: 2, 26, 33, 41, 43, 44 bzw. 12, 14, 16, 23, 25, 43
  • Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1
*Alle Angaben ohne Gewähr

Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt, der Computer in einer steirischen Annahmestelle platzierte die "sechs Richtigen" 1, 10, 15, 21, 29 und 42 in den sechsten von sechs gespielten Tipps.

11,3 Millionen Tipps

Insgesamt erwarteten die Lotterien bis zum Nennschluss am Sonntag um 19 Uhr etwa 11 Millionen Tipps. Diese Erwartungen wurden sogar übertroffen. Insgesamt wurden 11,3 Millionen Tipps abgegeben Die Ziehung des ersten Achtfach-Jackpots am Sonntag (19. Juli 2026) wurde von Ralph Huber-Blechinger moderiert.

Insgesamt gibt es 8.145.060 mögliche Zahlenkombinationen, die zum Gewinn führen könnten. Aufgrund der unzähligen abgegebenen Scheine lag die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Teilnehmer die richtige Kombination auf seinem Schein hatte, bei 75 bis 80 Prozent.

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