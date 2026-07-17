Lotto-Achtfach-Jackpot: Urlauber haben kein Glück

Beim Lotto-Achtfach-Jackpot am Sonntag schauen einige Österreicher traurig zu.

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Wenn am Sonntag (19.17 Uhr, ORF 2) die erste Lotto-Ziehung mit einem Achtfach-Jackpot in der 40-jährigen Geschichte stattfindet, fiebert ganz Österreich mit, ob man die sechs Richtigen auf seinem Spielschein hat. Insgesamt geht es um nicht weniger als 12 Millionen Euro.

Die Lotterien erwarten nicht weniger als 11 Millionen abgegebene Tipps bis zum Annahmeschluss am Sonntag um 19 Uhr. Allerdings schauen dabei auch einige, die ihr Glück versucht hätten, durch die Finger.

Denn alle, die derzeit im Ausland auf Urlaub sind, dürfen und können nicht mitspielen. Aus gesetzlichen Gründen ist eine Teilnahme außerhalb Österreichs untersagt. Weder über die win2day-App noch über eine der offiziellen Seiten erhält man Zugriff auf die Lotterienspiele in Österreich.

Freunde können helfen

Einziger Tipp, den es von offizieller Seite gibt: "Man kann einen Freund in der Heimat, dem man vertraut, bitten, einen Tipp abzugeben. Ansonsten bleibt nur zu hoffen, dass der Mega-Jackpot bis zur Rückkehr weiter anwächst."

Denn mit einem Solo-Gewinn kann man sich in Zukunft noch mehr Urlaub leisten und das Leben in vollen Zügen genießen. Eines ist allerdings ganz klar. Dem glücklichen Gewinner wird schon jetzt empfohlen, sich professionell beraten zu lassen, wie man das Geld am besten anlegen könnte.