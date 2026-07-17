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Die besten Chancen

Lotto-Fieber: Diese Zahlen kommen am öftesten

Lotto-Tipps: So hat man die besten Chancen.
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Mit einem historischen Achtfach-Jackpot von 12 Millionen Euro steigt das Lotto-Fieber in Österreich auf einen neuen Höhepunkt. Viele Spieler fragen sich jetzt: Gibt es Zahlen, die bessere Gewinnchancen haben als andere? Die kurze Antwort lautet: Nein.

Beim "Lotto 6 aus 45" hat jede Zahl bei jeder Ziehung exakt die gleiche Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden – unabhängig davon, wie oft sie in der Vergangenheit bereits vorkam. Frühere Ziehungen beeinflussen die nächsten Ergebnisse nicht. Statistiken können zwar interessante Trends zeigen, erhöhen die Gewinnchance aber nicht.

Dennoch gibt es einige Zahlen, die in der österreichischen Lotto-Geschichte besonders häufig gezogen wurden. Seit 2002 führt die Zahl 3 mit 403 Ziehungen die Statistik an. Dahinter folgen die 27 mit 391 Ziehungen und die 43, die bereits 385-mal aus dem Trichter kam.

Balkendiagramm zeigt die häufigsten Lottozahlen und ihre Ziehungshäufigkeit, Nummer 3 ist am häufigsten.
Lotto © Lotterien

Wichtige Tipps

Wer seine Gewinnchancen optimal nutzen möchte, sollte sich deshalb nicht auf vermeintlich "heiße" oder "überfällige" Zahlen verlassen. Experten empfehlen stattdessen, auf auffällige Muster, Zahlenreihen oder ausschließlich Geburtstage zu verzichten. Solche Kombinationen werden von vielen Spielern gewählt. Sollte der Jackpot tatsächlich fallen, müsste ein Gewinn dann möglicherweise mit mehreren Mitspielern geteilt werden.

Eine gute Alternative ist der Quicktipp, bei dem die Zahlen zufällig ausgewählt werden. Er bietet zwar keine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit, sorgt aber für eine gleichmäßig verteilte Zahlenkombination und reduziert das Risiko, einen möglichen Gewinn mit vielen anderen teilen zu müssen. Entscheidend bleibt jedoch: Beim Lotto gehört immer auch eine große Portion Glück dazu.

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