Mutter und Sohn (1) attackiert: Ex-Mann geflüchtet

Die 36-Jährige und ihr einjähriger Sohn erlitten Kopfverletzungen.

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Wien. Ein heftiger Familienstreit ist in einem Mehrparteienhaus in Floridsdorf völlig ausgeartet. Die Polizisten wurde wegen eines lautstarken Streits alarmiert und trafen vor Ort auf eine verletzte 36-Jährige sowie ihre beiden Kinder im Alter von einem und zwei Jahren. Die Frau erlitt eine blutende Kopfverletzung, auch ihr einjähriger Sohn wurde im Kopfbereich verletzt.

Kinderwagen kippte um

Nach Angaben der 36-Jährigen soll ihr Ex-Ehemann (40), ein Russe, sie im Stiegenhaus aus einem Aufzug gezerrt haben. Dabei sei der Kinderwagen mit dem einjährigen Buben umgestürzt. Auch das zweijährige Mädchen soll zu Boden gestoßen worden sein, blieb nach ersten Erkenntnissen jedoch unverletzt.

Anschließend soll der Mann seine Ex-Partnerin mit Faustschlägen und Tritten attackiert haben. Außerdem steht er im Verdacht, ihren Pkw beschädigt, ihr Mobiltelefon zerstört und ihren Führerschein an sich genommen zu haben. Mutter und Kinder wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Intensiv nach Verdächtigem gesucht

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 40-Jährigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht weiterhin intensiv nach dem Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zu seinem Aufenthaltsort führen könnten. Auch anonyme Hinweise werden von der Polizeiinspektion Kürschnergasse entgegengenommen.

Der Verdächtige war bereits einschlägig polizeibekannt. Gegen ihn sei bereits in der Vergangenheit einmal ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen worden.