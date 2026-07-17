Kampf gegen Obdachlosigkeit! Neues "Chancenhaus" in Wien eröffnet

In Ottakring ist am Mittwoch ein neues "Chancenhaus" des Fonds Soziales Wien (FSW) eröffnet worden, das ausschließlich Frauen zur Verfügung steht.

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Chancenhäuser bieten wohnungs- und obdachlosen Menschen eine Unterkunft sowie Betreuung. Bei betroffenen Frauen bleibt die Situation oft lange unbemerkt, wie anlässlich der Eröffnung betont wurde. Im "Obdach Thalia" stehen für sie nun knapp 60 Plätze bereit. Über ein Drittel der 13.260 betreuten Personen in der Wiener Obdach- und Wohnungslosenhilfe sind weiblich. Viele leben dabei nicht auf der Straße, sondern kommen vorübergehend bei Bekannten oder Verwandten unter. Sie bleiben aus Mangel an Alternativen aber auch nicht selten in gewaltvollen Beziehungen bzw. wechseln öfter zwischen kurzfristigen Unterkünften, hieß es.

Situation oft lange unbemerkt

Dadurch wird ihre Situation laut FSW häufig lange nicht bemerkt. Die neue Unterkunft soll hier nun Unterstützung bieten. Sie ist eine von bereits neun derartigen Einrichtungen, die wohnungs- oder obdachlosen Menschen einen niederschwelligen Zugang zu einer befristeten Wohnmöglichkeit bieten. Sozialarbeiterische Begleitung und Beratung ist ebenfalls Teil des Konzepts.

Das unter der Bezeichnung "Obdach Thalia" firmierende Chancenhaus richtet sich nur an Frauen und wird auch ausschließlich von weiblichem Fachpersonal betreut. Die 56 Wohnplätze verteilen sich auf 40 Einzelwohnplätze und 16 Plätze in Doppelzimmern.

Angebot gegen verdeckte Wohnungslosigkeit

© FSW

"Die Obdach- und Wohnungslosenhilfe des FSW zeigt mit dem Chancenhaus Obdach Thalia einmal mehr, dass die Wiener Angebote europaweit einzigartig sind", hob Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in einer Mitteilung hervor. Das Ziel sei es, Obdach- und Wohnungslosigkeit zu bekämpfen und nicht die Betroffenen.

Frauen- und Wohnstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) hielt fest, dass die verdeckte Wohnungslosigkeit oft mit Abhängigkeiten verbunden sei. "Umso wichtiger sind Angebote wie diese, die Sicherheit geben und auf die besonderen Lebensrealitäten von Frauen eingehen."