Ranking
Salzburg schlägt Rom & Madrid: Mozartstadt zur drittbesten Stadt Europas gewählt
Salzburg darf sich über internationalen Applaus freuen. Die Leser des US-Reisemagazins "Travel + Leisure" haben die Mozartstadt zu einer der besten Städtedestinationen der Welt gewählt. Im europäischen Ranking landet Salzburg auf dem hervorragenden dritten Platz. Nur Florenz und Prag konnten die österreichische Stadt überholen.
Damit schlägt Salzburg unter anderem Rom, Sevilla, Lissabon, Madrid und Budapest. Auch Wien ist in der europäischen Bestenliste vertreten, muss sich diesmal allerdings mit Rang elf begnügen.
Salzburg ist Europas Nummer drei
Mehr als 207.000 Leser beteiligten sich an den 31. "World’s Best Awards". Insgesamt wurden rund 661.000 Stimmen für Städte, Hotels, Inseln, Fluggesellschaften, Kreuzfahrten und weitere Reiseangebote abgegeben. Bewertet wurden Städte unter anderem nach ihren Sehenswürdigkeiten, ihrer Kultur, dem kulinarischen Angebot, der Freundlichkeit und dem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Salzburg erreichte 88,26 von 100 möglichen Punkten. Im weltweiten Vergleich bedeutet das Platz 22. Besonders bemerkenswert: Unter den europäischen Städten liegen lediglich Florenz auf Weltrang 13 und Prag auf Rang 18 vor Salzburg. Krakau folgt zwei Plätze hinter der Mozartstadt auf Rang 24.
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Keine europäische Stadt in den Top 10
An der Spitze des weltweiten Rankings steht San Miguel de Allende in Mexiko. Die farbenfrohe Kolonialstadt erreichte 93,07 Punkte und verwies Kyoto und Chiang Mai auf die Plätze zwei und drei.
Generell wird die globale Bestenliste 2026 von Mexiko und Asien dominiert. Mit San Miguel de Allende, Oaxaca und Mexiko-Stadt befinden sich gleich drei mexikanische Destinationen unter den ersten zehn. Europa schafft es hingegen erstmals nur außerhalb der Top 10 in die Wertung.
Die 10 besten Städte der Welt
- San Miguel de Allende, Mexiko
- Kyoto, Japan
- Chiang Mai, Thailand
- Hoi An, Vietnam
- Oaxaca, Mexiko
- Bangkok, Thailand
- Jerusalem Siem
- Reap, Kambodscha
- Mexiko-Stadt, Mexiko
- Tokio, Japan
Die 10 besten Städte in Europa
- Florenz, Italien
- Prag, Tschechien
- Salzburg, Österreich
- Krakau, Polen
- Porto, Portugal
- Ljubljana, Slowenien
- Rom, Italien
- Funchal, Portugal
- Brügge, Belgien
- Sevilla, Spanien
Wien landet auf Platz 11 im Ranking.
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