Salzburg schlägt Rom & Madrid: Mozartstadt zur drittbesten Stadt Europas gewählt

Bei den "World’s Best Awards 2026" von "Travel+Leisure" landet Salzburg europaweit auf dem sensationellen dritten Platz. Im weltweiten Ranking schafft es die Mozartstadt auf Rang 22 – und lässt damit zahlreiche berühmte Metropolen hinter sich.

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Salzburg darf sich über internationalen Applaus freuen. Die Leser des US-Reisemagazins "Travel + Leisure" haben die Mozartstadt zu einer der besten Städtedestinationen der Welt gewählt. Im europäischen Ranking landet Salzburg auf dem hervorragenden dritten Platz. Nur Florenz und Prag konnten die österreichische Stadt überholen.

Damit schlägt Salzburg unter anderem Rom, Sevilla, Lissabon, Madrid und Budapest. Auch Wien ist in der europäischen Bestenliste vertreten, muss sich diesmal allerdings mit Rang elf begnügen.

Salzburg ist Europas Nummer drei

Salzburg © Getty Images/iStockphoto

Mehr als 207.000 Leser beteiligten sich an den 31. "World’s Best Awards". Insgesamt wurden rund 661.000 Stimmen für Städte, Hotels, Inseln, Fluggesellschaften, Kreuzfahrten und weitere Reiseangebote abgegeben. Bewertet wurden Städte unter anderem nach ihren Sehenswürdigkeiten, ihrer Kultur, dem kulinarischen Angebot, der Freundlichkeit und dem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Salzburg erreichte 88,26 von 100 möglichen Punkten. Im weltweiten Vergleich bedeutet das Platz 22. Besonders bemerkenswert: Unter den europäischen Städten liegen lediglich Florenz auf Weltrang 13 und Prag auf Rang 18 vor Salzburg. Krakau folgt zwei Plätze hinter der Mozartstadt auf Rang 24.

Keine europäische Stadt in den Top 10

San Miguel de Allende © Getty Images

An der Spitze des weltweiten Rankings steht San Miguel de Allende in Mexiko. Die farbenfrohe Kolonialstadt erreichte 93,07 Punkte und verwies Kyoto und Chiang Mai auf die Plätze zwei und drei.

Generell wird die globale Bestenliste 2026 von Mexiko und Asien dominiert. Mit San Miguel de Allende, Oaxaca und Mexiko-Stadt befinden sich gleich drei mexikanische Destinationen unter den ersten zehn. Europa schafft es hingegen erstmals nur außerhalb der Top 10 in die Wertung.

Die 10 besten Städte der Welt

San Miguel de Allende, Mexiko Kyoto, Japan Chiang Mai, Thailand Hoi An, Vietnam Oaxaca, Mexiko Bangkok, Thailand Jerusalem Siem Reap, Kambodscha Mexiko-Stadt, Mexiko Tokio, Japan

Die 10 besten Städte in Europa

Florenz, Italien Prag, Tschechien Salzburg, Österreich Krakau, Polen Porto, Portugal Ljubljana, Slowenien Rom, Italien Funchal, Portugal Brügge, Belgien Sevilla, Spanien

Wien landet auf Platz 11 im Ranking.