Köstliche Auszeit im Hotel Petrus

Umgeben malerischer Kulisse trifft in Reischach-Bruneck feinste Kulinarik auf Wellness.

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Schon bei der Ankunft spürt man, dass man an einem besonderen Ort ist. Geführt wird das Hotel Petrus in zweiter Generation von drei Schwestern, deren Handschrift sich durch das ganze Haus zieht. Das zeigt sich zum einen im mit dem German Design Award prämierten Design. Selten ist die Verbindung von Natur und Innenarchitektur so gut gelungen wie hier. Zum anderen wird es auch durch die Herzlichkeit, mit der man willkommen geheißen wird, deutlich. Es fühlt sich familiär an, fast wie zu Hause.

Liebevolles Design mit Sinn

Im Hotel herrscht eine einladende Atmosphäre vor. Warmes Holz und helle Farben erzeugen Ruhe und Behaglichkeit, liebevolle Details wie Trockenblumen bringen ein Stück Garten ins Innere. In den Regalen findet man Bücher und Gesellschaftsspiele aus Holz, die ausdrücklich zur Benutzung gedacht sind. Denn auch an die kleinen Gäste wird gedacht. Die Lage am Kronplatz in Reischach-Bruneck wird durch die Panoramafenster zur malerischen Kulisse. Wer die Umgebung nicht auf eigene Faust erkunden will, kann sich einer der vielen Outdoor-Aktivitäten anschließen, die fast täglich angeboten werden.

Gemüse vom eigenen Hof

Hotel Petrus © Hotel Petrus

Die Liebe zur Natur zeigt sich nicht nur beim Interieur, auch die Küche folgt ganz ihrer Umgebung. Obst, Gemüse und Kräuter werden am hauseigenen Bauernhof geerntet und zu ausgezeichneten Mahlzeiten verarbeitet, die die Reise schon alleine wert sind.

Wellness und Sport

Langweilig wird es den Gästen des Hotel Petrus nicht so schnell. Neben Brettspielen und geführten Wanderungen gehören Yoga, Mountainbiking, Töpfer-Workshops und Konzerte zum Programm. Im hauseigenen Dahoame-Spa findet man in Saunen, Ruheräumen und im Spa-Beauty-Bereich Entspannung.

Dazu gibt es ein Water & Wood Gym, das zeigt, wie Fitness und Ästhetik zusammenfinden können. Die Sportgeräte bestehen größtenteils aus Holz und funktionieren statt mit Strom mit Wasserwiderstand.

Hotel Petrus in Reischach-Bruneck 1 / 9 Gemütliche Hotellounge mit Sesseln, Tisch, Pflanzen, Orchideen und einer Lampe mit Zetteln. © Hotel Petrus Moderne Hotellounge mit Sofa, Kissen, Bücherregal und kleiner Tischdekoration. © Hotel Petrus Moderner Außenpool mit Sonnenliegen, Sonnenschirmen und Blick auf grüne Berge im Hotel Petrus. © Hotel Petrus

Raus in die Natur

Rund um das Hotel warten die Dolomiten darauf, entdeckt zu werden. Die Aufstiegsanlage zum Kronplatz ist fußläufig erreichbar. Am Berg kann man die Natur zu Fuß oder am Rad erkunden, im Messner Mountain Museum Corones von Star-Architektin Zaha Hadid oder im Lumen Museum für Bergfotografie der Geschichte des Bergs auf den Grund gehen und ausgezeichnet essen.