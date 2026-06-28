Familienurlaub in der Erlebniswelt Stocker

Es gibt Orte, die man besucht. Und es gibt Orte, die man erlebt. Hoch oben auf dem sonnigen Hochplateau von Rohrmoos, oberhalb von Schladming, liegt ein solcher Sehnsuchtsort.

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das Vier-Sterne-Hotel Erlebniswelt Stocker (www.erlebniswelt.at). Schon beim ersten Blick von der Sonnenterrasse schweift das Auge über grüne Almen, markante Gipfel und endlose Wanderwege. Die frische Bergluft der Niederen Tauern macht den Kopf frei, während die herzliche Gastfreundschaft des familiengeführten Hauses vom ersten Moment an für Wohlbefinden sorgt und eignet sich als perfekter Ausgangspunkt, um die vielfältigen Sommererlebnisse der Region Schladming-Dachstein zu entdecken. Ob Wanderungen zu glasklaren Bergseen, aussichtsreiche Mountainbike-Touren, entspannte Golfrunden oder spannende Familienabenteuer – die schönsten Ausflugsziele und Aktivitäten beginnen praktisch direkt vor der Hoteltür.

Wandern zwischen Wasserfällen

Gemütliche Almspaziergänge wechseln sich mit anspruchsvollen Gipfeltouren ab. Besonders beeindruckend ist die Wanderung zum Riesachsee im Untertal. Entlang des tosenden Riesachfalls, dem höchsten Wasserfall der Steiermark, führt der Weg über spektakuläre Stege und eine 50 Meter lange Hängebrücke bis zu einem smaragdgrünen Bergsee, der wie ein verstecktes Naturjuwel zwischen steilen Felswänden liegt. Nicht minder reizvoll präsentiert sich der Bankerlweg auf der Hochwurzen. Hier laden außergewöhnlich gestaltete Sitzbänke dazu ein, die einzigartige Bergkulisse immer wieder aus neuen Perspektiven zu genießen. Ein Wandererlebnis, das Entschleunigung und Naturgenuss perfekt verbindet.

Auf zwei Rädern durch die Alpen

Auch Mountainbike-Fans kommen in Schladming-Dachstein voll auf ihre Kosten. Mehr als zwei Dutzend ausgeschilderte Touren führen durch Wälder, über Almen und zu aussichtsreichen Gipfelpunkten. Von gemütlichen Familienrouten bis zu anspruchsvollen Trails findet jeder Biker seine persönliche Lieblingsstrecke. Actionliebhaber zieht es in den legendären Bikepark Schladming mit seinen rund 40 Kilometern Trailvergnügen.

Golfen mit Dachsteinblick

Wenn Bernhard Langer vom "Pebble Beach der Alpen" spricht, dann meint er den Dachstein Tauern Golf & Country Club. Nur wenige Minuten vom Hotel entfernt erwartet Golfer eine der schönsten Anlagen Österreichs. Vor der Kulisse des mächtigen Dachsteinmassivs verschmelzen sportliche Herausforderung und landschaftliche Schönheit zu einem einzigartigen Erlebnis. Als Partnerhotel profitieren Gäste der Erlebniswelt Stocker zudem von attraktiven Greenfee-Ermäßigungen. So wird der Abschlag mit Panoramablick noch ein wenig reizvoller.

Abenteuer zwischen Wasser, Luft und Fels

Wer den Nervenkitzel sucht, kann beim Rafting wilde Stromschnellen bezwingen oder beim Canyoning spektakuläre Schluchten erkunden. Klettern, Paragleiten und Mountain-Go-Kart-Fahrten auf der Hochwurzen sorgen für zusätzliche Adrenalinschübe. Besonders beliebt sind die Mountain Go-Karts, mit denen Gäste auf einer sieben Kilometer langen Strecke von der Bergstation talwärts sausen. Ein Vergnügen, das Kinder ebenso begeistert wie Erwachsene.

Alpiner Lifestyle. Liebevoll gestaltete Zimmer und Suiten verbinden steirische Gemütlichkeit und modernen Komfort. © Johannes Kernmayer

Ankommen und wohlfühlen

Nach einem erlebnisreichen Tag wartet im Hotel eine Atmosphäre voller Gemütlichkeit. Die liebevoll gestalteten Zirbenzimmer verbinden modernen Komfort mit regionaler Handwerkskunst. Das charakteristische Holz sorgt nicht nur für eine warme Optik, sondern trägt auch zu einem besonders angenehmen Raumklima bei. Ob gemütliches Doppelzimmer oder großzügige Familiensuite mit separaten Schlafbereichen – jede Unterkunft wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und bietet ausreichend Raum zum Entspannen.

Wellnessbereich mit Infinity-Outdoor-Pool. © Johannes Kernmayer

Wellness mit Weitblick

Ein besonderes Highlight der Erlebniswelt Stocker ist der großzügige Wellnessbereich. Nach Wanderungen, Biketouren oder Golfrunden bietet er den perfekten Rahmen zum Abschalten. Im Infinity-Outdoor-Pool verschmelzen Wasser und Bergpanorama scheinbar miteinander. Die großzügigen Liegeflächen und die Sonnenterrasse laden dazu ein, die Aussicht auf die umliegenden Gipfel in aller Ruhe zu genießen. Familien schätzen die Textilsauna, während Ruhesuchende im exklusiven Sky SPA einen Rückzugsort für Erwachsene finden. Finnische Sauna, Bio-Kräutersauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Panorama-Ruheräume sorgen für tiefgehende Erholung. Der Duft von frischem Heu im Heukraxlofen und wohltuende Massagen machen das Wellnesserlebnis perfekt.

REgionalität. Frische Zutaten, saisonale Spezialitäten machen den Restaurantbesuch zu einem kulinarischen Erlebnis. © Johannes Kernmayer

Kulinarische Entdeckungsreise

Ein Urlaubstag beginnt hier mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet voller regionaler Spezialitäten. Darüber hinaus werden die Gäste im Restaurant Dorfstöckl mit österreichischen Klassikern und saisonalen Gerichten mit hochwertigen Produkten aus der Region verwöhnt. Von herzhaften Fleischgerichten bis zu kreativen vegetarischen Kreationen. Wer es unkompliziert mag, kann sich sogar eine handgemachte Pizza für unterwegs mitnehmen.

Steirische Gastfreundschaft. Im Restaurant Dorfstöckl treffen regionale Produkte auf kreative Küche und schaffen Genussmomente in gemütlichem Ambiente. © Johannes Kernmayer

Auf Einen Blick

Erlebniswelt Stocker/ Rohrmoos -Steiermark

Familiär geführtes Vier-Sterne Hotel mit Adults-only-Sky-Spa und Family-Spa mit Infinity-Pool und Textilsauna. Gäste erhalten zum Aufenthalt die Schladming-Dachstein Sommercard dazu. TOP-ANGEBOTE: Sommer & Berge GENIESSEN. Wir geben Ihnen 1 Nacht dazu für einen kleinen Aufpreis von 50 Euro bei Anreise (So/Mo/Di). Wanderwoche 6+1 von 5. bis 12. Juli um 929 Euro/Person. Urlaubswoche 18. bis 25. Juli 6+1 um 890 Euro/Person. www.erlebniswelt.at