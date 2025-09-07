Einlaufkind zu Tränen gerührt: Ronaldo sorgt für Gänsehaut-Moment

Beim ersten WM-Qualifikationsspiel von Portugal rührte Superstar Cristiano Ronaldo ein Einlaufkind zu Tränen.

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo sorgte beim ersten WM-Qualifikationsspiel für einen Gänsehaut-Moment. Noch vor dem Anpfiff - Portugal gewann 5:0 gegen Armenien, Ronaldo schnürte einen Doppelpack - rührte der Ausnahme-Kicker ein Einlaufkind zu Tränen.

Der Junge ist offenbar völlig überwältigt, mit seinem Idol einlaufen zu dürfen. Schon im Tunnel kommen ihm die ersten Tränen, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Ronaldo umarmt ihn herzlich. Beim Singen der Nationalhymne blickte das Einlaufkind immer wieder zu Ronaldo hoch, der ihm auf die Schulter klopfte und einen "Daumen hoch" gab. Im TV war zu sehen, wie der Junge immer wieder mit den Tränen kämpft.

Armenischen Medien zufolge soll der Junge Hör- und Sprachprobleme haben. Ronaldo zu treffen soll sein größter Traum gewesen sein. Der ging nun jedenfalls in Erfüllung.

Ronaldo teilt Szene auf Instagram

Aber damit nicht genug: Ronaldo selbst postete ein Video der Begegnung auf Instagram. Dazu schrieb er: „Ich habe gestern einen neuen Freund gefunden. Ich bin dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ich jeden Tag erhalte, und hoffe, dass jeder seine Träume verwirklichen kann!“





Ronaldo spielt derzeit bei Al-Nassr. Gegen Armenien erzielte er bereits sein fünftes Tor in den letzten vier Spiele für Portugal.