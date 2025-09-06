5:0 – Ronaldo-Doppelpack bei Kantersieg gegen Armenien

Cristiano Ronaldo hat mit einem Doppelpack Portugals 5:0-Kantersieg gegen Armenien eingeleitet. Der 40-Jährige traf in seinem 222. Länderspiel zum 139. und 140. Mal. England siegte gegen Andorra nur 2:0.

Portugal ist mit einem Kantersieg in die WM-2026-Qualifikation gestartet. Die Portugiesen gewannen in Yerevan gegen Armenien 5:0. Der 40-jährige Cristiano Ronaldo erzielte in seinem 222. Länderspiel seine Tore Nummer 139 und 140.

Emotionaler Auftakt nach Jota-Tod

Das erste Länderspiel nach dem Tod von Diogo Jota begann mit einer Schweigeminute. Danach dominierten die Portugiesen nach Belieben. Joao Felix (10.) und Ronaldo (21.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem 3:0 von Joao Cancelo (32.) traf Ronaldo gleich nach der Pause aus 20 Metern (46.).

England müht sich zum Sieg

England kam im Heimspiel gegen Andorra nur zu einem 2:0-Sieg. Die Mannschaft von Teamchef Thomas Tuchel benötigte für die Führung ein Eigentor von Christian Garcia (25.). Erst in der 67. Minute erlöste Declan Rice die Fans zum 2:0.

Serbien auf Platz zwei

Auf Platz zwei der Gruppe K liegt Serbien nach einem 1:0-Sieg in Riga gegen Lettland. Dusan Vlahovic erzielte in der 12. Minute den Siegestreffer.