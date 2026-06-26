Geheimtipps: Diese Seen rund um Wien sorgen jetzt für Abkühlung

Keine Lust auf Donauinsel oder Neusiedlersee? Diese Badeseen rund um Wien sind die entspanntere Alternative und sorgen für Abkühlung.

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Die aktuelle Hitzewelle hat Wien fest im Griff. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad zieht es jetzt viele Menschen an die Donau, zur Alten Donau oder auf die Donauinsel. Das Problem: Wo Abkühlung lockt, sind meist auch volle Liegewiesen, Parkplatzsuche und jede Menge Trubel inklusive. Wer lieber entspannt ins kühle Wasser springen möchte, findet rund um Wien einige Badeseen, die noch als echte Geheimtipps gelten.

1. Badeteich Gerasdorf

Nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt wartet mit dem Badeteich Gerasdorf eine ruhige Alternative zu den bekannten Wiener Badeplätzen. Vor allem unter der Woche oder in den Morgenstunden genießen Sie hier viel Platz zum Schwimmen und Entspannen. Große Bäume spenden angenehmen Schatten und sorgen dafür, dass selbst heiße Sommertage gut auszuhalten sind.

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2. Badeteich Seeschlacht in Langenzersdorf

Nur rund 20 Minuten von Wien entfernt liegt der Badeteich Seeschlacht - ideal für alle, die einen ganzen Sommertag am Wasser verbringen möchten. Neben großzügigen Liegewiesen gibt es flache Einstiegsstellen, Beachvolleyball- und Fußballplätze sowie ausreichend Schatten. Wer Hunger bekommt, findet außerdem einen Imbiss und sanitäre Anlagen direkt vor Ort.

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3. Badeteich Laxenburg

Viele kennen den berühmten Schlosspark Laxenburg, den Badeteich in unmittelbarer Nähe dagegen deutlich weniger. Dabei eignet sich der gepflegte Badesee perfekt für einen entspannten Familienausflug. Die überschaubare Größe sorgt für eine ruhige Atmosphäre und wer nach dem Baden noch Lust auf einen Spaziergang hat, kann den Tag im historischen Schlosspark ausklingen lassen.

4. Wienerbergteich

Mitten in Wien versteckt sich einer der wohl unterschätztesten Badeplätze der Stadt. Der Wienerbergteich liegt eingebettet in ein weitläufiges Naherholungsgebiet und bietet erstaunlich viel Natur mitten im urbanen Trubel. Schilf, Bäume und eine entspannte Atmosphäre machen ihn zum perfekten Ort für einen spontanen Sprung ins Wasser nach der Arbeit oder ein Picknick am Nachmittag.

5. Ottensteiner See

Wer etwas mehr Zeit mitbringt, sollte dem Ottensteiner See im Waldviertel eine Chance geben. Nach rund eineinhalb Stunden Autofahrt erwartet Sie glasklares Wasser, idyllische Buchten und jede Menge Natur. Neben Schwimmen stehen hier auch Stand-up-Paddeln, Kanufahren oder Wandern hoch im Kurs. Perfekt für einen kleinen Wochenendtrip, wenn die Stadt zu heiß wird.

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6. Erlaufsee

Zugegeben: Der Erlaufsee ist kein spontanes Feierabendziel. Für einen Tagesausflug zählt er aber zu den schönsten Badeseen Niederösterreichs. Eingebettet zwischen Bergen begeistert er mit kristallklarem Wasser und beeindruckender Alpenkulisse. Selbst an heißen Tagen bleibt das Wasser angenehm erfrischend, genau das Richtige, wenn die Hitzewelle kein Ende nehmen will.

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Gerade während der aktuellen Hitzewelle muss es also nicht immer die Donauinsel sein. Wer ein paar Kilometer mehr in Kauf nimmt oder einen weniger bekannten Badesee auswählt, wird oft mit deutlich mehr Ruhe, entspannter Atmosphäre und jeder Menge Platz zum Abkühlen belohnt.