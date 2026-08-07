Gratis abkühlen: Diese "Coolen Zonen" öffnen am Wochenende in Wien

Die Hitzewelle macht Wien zu schaffen. Wer der Hitze entkommen will, kann sich am Samstag und Sonntag kostenlos in mehreren klimatisierten "Coolen Zonen" der Stadt erholen. Neun Standorte haben am Wochenende geöffnet – ganz ohne Konsumzwang.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei hohen Temperaturen kann selbst ein kurzer Aufenthalt in der Stadt schnell anstrengend werden. Genau deshalb weitet die Stadt Wien ihr Hitzeschutz-Angebot aus: Am Samstag, 8. August, und Sonntag, 9. August, öffnen neun der insgesamt 37 "Coolen Zonen" auch am Wochenende ihre Türen.

Die frei zugänglichen Räume bieten angenehme Temperaturen, Sitzmöglichkeiten und die Gelegenheit, sich für einige Zeit von der Sommerhitze zu erholen. Bezahlen oder konsumieren muss man dafür nichts.

Diese "Coolen Zonen" haben Samstag und Sonntag geöffnet

Von 12 bis 18 Uhr stehen folgende fünf Standorte zur Verfügung:

3. Bezirk: Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Village, Ljuba-Welitsch-Promenade 12A/B

Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Village, Ljuba-Welitsch-Promenade 12A/B 7. Bezirk: Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Neubau, Neubaugürtel 6A

Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Neubau, Neubaugürtel 6A 14. Bezirk: Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Penzing, Käthe-Dorsch-Gasse 17/1

Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Penzing, Käthe-Dorsch-Gasse 17/1 16. Bezirk: Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Ottakring, Hofferplatz 3

Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub All in Ottakring, Hofferplatz 3 20. Bezirk: Häuser zum Leben – Pensionist*innen-Klub, Greiseneckergasse 5, mit Unterstützung des Roten Kreuzes

© Getty Images

Auch diese vier Standorte bieten Abkühlung

Zusätzlich öffnen vier weitere "Coole Zonen" zu unterschiedlichen Zeiten:

Wien Museum am Karlsplatz: Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr Erlebnis Europa, Rotenturmstraße 19: Samstag von 10 bis 18 Uhr

Samstag von 10 bis 18 Uhr Sozialmarkt des Arbeiter-Samariter-Bundes Wien, Böckhgasse 2/4: Samstag von 8 bis 12 Uhr

Samstag von 8 bis 12 Uhr Nachbarschaftszentrum 15 des Wiener Hilfswerks, Sechshauserstraße 76: Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Das Konzept der "Coolen Zonen" ist bewusst unkompliziert: Wienerinnen und Wiener können die Räume kostenlos betreten, sich hinsetzen, ausruhen und der Hitze entkommen – ohne etwas bestellen oder kaufen zu müssen.

Das Angebot richtet sich grundsätzlich an alle Menschen in Wien, soll aber vor allem jenen helfen, die besonders stark unter hohen Temperaturen leiden. Gerade für ältere Menschen, Familien mit kleinen Kindern oder Personen, deren Wohnung sich im Sommer stark aufheizt, können die kühlen Rückzugsorte eine willkommene Erleichterung sein.

Wer am Wochenende also dringend eine Pause von der Hitze braucht, findet quer durch Wien mehrere kostenlose Möglichkeiten zum Durchatmen und Abkühlen.