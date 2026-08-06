Nach Rekorden: Jetzt droht schon neue Hitzewelle

Eine historische Hitzewelle hat in Österreich neue Allzeitrekorde bei Temperaturen und Tropennächten gebracht, und eine nachhaltige Entspannung ist noch nicht in Sicht.

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Am Mittwoch erreichte die historische Hitzewelle in Österreich einen neuen Höchstwert. Nur einen Tag nach dem Rekord in Wien-Stammersdorf kletterte das Thermometer an der Wetterstation Bad Deutsch-Altenburg auf 41,2 Grad. So heiß war es im Land seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie. Insgesamt überschritten gleich fünf Wetterstationen die Marke von 40 Grad, darunter Wien-Stammersdorf mit 41,0 Grad sowie Mistelbach, Langenlebarn und Wien Innere Stadt.

Historische Rekorde

"Dass der gestern aufgestellte Allzeitrekord bereits einen Tag später wieder übertroffen wird, unterstreicht die Außergewöhnlichkeit dieser Hitzewelle. Drei Tage in Serie mit Temperaturen über 40 Grad hat es in Österreich seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie gegeben", erklärte Roland Reiter von der Österreichischen Unwetterzentrale. Auch in den Nächten wurden historische Höchstwerte verzeichnet, wie etwa ein Nachtminimum von 28,5 Grad in Hornstein im Burgenland oder 27,4 Grad in der Wiener Innenstadt.

Aussichten und Gewitter

Am Donnerstag steigen die Temperaturen im Osten noch einmal auf 38 bis 39 Grad, während eine herannahende Kaltfront die Gefahr kräftiger Gewitter erhöht. Am Freitag kühlt es vorübergehend auf Höchstwerte zwischen 23 und 31 Grad ab. Diese Verschnaufpause hält jedoch nicht lange an: Am Wochenende setzt sich wieder Hochdruckeinfluss durch, und in der kommenden Woche kündigt sich bereits die nächste markante Hitzewelle mit Temperaturen deutlich über 35 Grad im Flachland an.