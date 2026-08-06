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Langenzersdorf

Mord-Alarm nach Nachbarschaftsstreit: Verdächtiger festgenommen

Zwei österreichische Polizeiautos mit gut sichtlichem POLIZEI-Schriftzug seitlich.
© Apa
In Langenzersdorf bei Wien soll in einer Siedlung die Leiche eines Mannes entdeckt worden sein. Die Ermittler sind vor Ort. Es soll sich wohl um einen Nachbarschaftsstreit gehandelt haben. Ein Verdächtiger wurde nach oe24-Informationen bereits festgenommen.
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