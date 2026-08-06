Langenzersdorf
Mord-Alarm nach Nachbarschaftsstreit: Verdächtiger festgenommen
In Langenzersdorf bei Wien soll in einer Siedlung die Leiche eines Mannes entdeckt worden sein. Die Ermittler sind vor Ort. Es soll sich wohl um einen Nachbarschaftsstreit gehandelt haben. Ein Verdächtiger wurde nach oe24-Informationen bereits festgenommen.
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