Großeinsatz in Wien
Schüsse gefallen: Audi-Raser nach Unfällen gestoppt
Ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ereignete sich am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der A4 bei der Ausfahrt Alt Simmering. Dort wurde laut ersten Informationen ein dunkler Audi mit ungarischem Kennzeichen gestoppt.
Der Lenker soll auf der Jedleseerstraße in Floridsdorf einen Unfall gebaut haben. Als die Polizei auftauchte, sei der Mann dann einfach in seinem Fahrzeug geflüchtet. Die Patrouille nahm die Verfolgung über die A22 und die Tangente auf. Dort touchierte der Rowdy gleich mehrere Fahrzeuge.
Schließlich wurde laut Polizei zumindest ein Schuss auf das Fahrzeug des Ungarn abgegeben. Der Audi konnte schließlich gestoppt werden. Dabei wurde auch ein Polizeifahrzeug beschädigt.
Unzählige Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich stellen und festnehmen. Ein Alkoholtest wird durchgeführt. Die Polizei ermittelt in dem Fall.
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