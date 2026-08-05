Gründe unklar
21 Mio. Euro: Mega-Pleite von Immo-Firma
Dies teilte der Gläubigerschutzverband KSV1870 am Mittwoch mit. Die Verbindlichkeiten beliefen sich demnach auf rund 21 Mio. Euro. Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens war von einem Gläubiger eingebracht worden.
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Über die Gründe für die Pleite lagen vorerst noch keine geprüften Informationen vor, hieß es. Die Ursachen würden in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erhoben. Das Unternehmen war laut den Kreditschützern in den vergangenen beiden Monaten bereits nicht mehr operativ tätig gewesen. Es war im Jahr 2009 gegründet worden.
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